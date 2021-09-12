كيفية تخطيط القلب وأنواعه

الوكيل الإخباري - إذا كان عمر أحد أحبائك 50 عامًا أو أكثر أو إذا كان لديه تاريخ عائلي من أمراض القلب، فقد يطلب الطبيب رسم القلب للبحث عن العلامات المبكرة لأمراض القلب، وقد يقترح عليكما إجراء مخطط كهربية القلب، يُسمى أيضًا EKG أو ECG، للتحقق من سلامة القلب، وهو اختبار يسجل النشاط الكهربائي من خلال رقع أقطاب كهربائية صغيرة تُعلّق على جلد صدره وذراعيه وساقيه.

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أنواع تخطيط القلب مختلفة :

1 - تخطيط القلب في أثناء الراحة: قياس النشاط الكهربائي للقلب في أثناء الاسترخاء في وضع الاستلقاء أو شبه الاستلقاء، هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من مخطط كهربية القلب.

2 - تخطيط القلب في أثناء الإجهاد: تمرين رسم القلب أو اختبار جهاز المشي، يُجرى عادةً على جهاز المشي، يوضح كيف تؤثر التمارين في القلب، ويساعد على تشخيص وتقييم أمراض الشريان التاجي وأنواع أخرى من أمراض القلب، في بعض الأحيان تُعطى الأدوية بدلًا من ذلك لتقليد تأثير التمارين في القلب.

3 - مخطط هولتر: مخطط كهربية القلب على مدار 24 ساعة، يسجل النشاط الكهربائي للقلب على مدار 24 ساعة، يساعد على تشخيص عدم انتظام ضربات القلب.

4 - مسجل الأحداث القلبية: يسجل مخطط كهربية القلب على مدى فترة زمنية أطول تصل إلى عام أو أكثر، يسجل النشاط الكهربائي للقلب عندما تظهر الأعراض، يُزرع تحت الجلد في الصدر، ويسجل النشاط الكهربائي للقلب بشكل مستمر.

كيفية إجراء تخطيط القلب

1 - ربط عدد من أجهزة الاستشعار الصغيرة التي تسمى الأقطاب الكهربائية بذراعيك وساقيك وصدرك، تُوصّل هذه الأسلاك بجهاز تسجيل مخطط كهربية القلب.

2 - لستِ بحاجة إلى القيام بأي شيء خاص للاستعداد للاختبار، يمكنكِ أن تأكلي وتشربي كالمعتاد.

3 - قبل توصيل الأقطاب الكهربائية، ستحتاجين عادةً إلى خلع ملابسك العلوية، بمجرد وضع الأقطاب الكهربائية في مكانها، قد يُعرض عليك ثوب المستشفى لتغطية نفسك.

4- عادةً ما يستغرق الاختبار نفسه بضع دقائق فقط، ومن المفترض أن تتمكني من العودة إلى المنزل بعد ذلك بوقت قصير.



ماذا يكشف تخطيط القلب؟

1 - عدم انتظام ضربات القلب، حين ينبض القلب ببطء شديد أو بسرعة كبيرة جدًا أو غير منتظم.

2 - أمراض القلب التاجية، ينقطع إمداد القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية.

3 - النوبات القلبية، أي منع تدفق الدم إلى القلب فجأة.

4 - اعتلال عضلة القلب، حين تصبح جدران القلب سميكة أو متضخمة.

المصدر - سوبر ماما