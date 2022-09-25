الوكيل الإخباري - من الإجهاد إلى النوع الخاطئ من معجون الأسنان، كشف أخصائي تقويم الأسنان الأسباب "الصادمة" للأسنان الحساسة وكيفية منع الألم.

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وقال الدكتور خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان: "أي شخص يعاني من حساسية الأسنان يعلم أنها ليست مزحة. سواء كنت تعاني من وخز قصير الأمد عند قضم الآيس كريم أو تعاني من مستويات لا تطاق من الألم عند تناول طعام وشراب عادي، فإن الأسنان الحساسة يمكن أن تجعل حياتك اليومية غير مريحة".





كيفية منع حساسية الأسنان



أشار قاسم: "بالنظر إلى أن السبب الأكثر شيوعا للأسنان الحساسة هو الانهيار التدريجي للطبقة الواقية من المينا، فهناك عدة طرق لمنع حدوث ذلك في المقام الأول".



وتتضمن نصائح الدكتور قاسم ما يلي:

- استخدم فرشاة أسنان مناسبة (يمكن لطبيب الأسنان أن يوصي بالفرشاة المناسبة لك)

- لا تضغط كثيرا عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، لأن ذلك سيؤدي إلى تآكل مفرط

- قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام للحفاظ على صحة الفم المثلى

- لا تستهلك الكثير من الأطعمة الحمضية أو الحلوة

- تجنب العلاجات المنزلية لتبييض الأسنان

- إذا كنت تطحن أسنانك، فاطلب النصيحة من طبيب أسنانك أو اشترِ واقي الفم لارتدائه أثناء نومك.

روسيا اليوم