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الإثنين، 18-07-2022 01:17 م

كيفية وقاية الأطفال من مخاطر التسمير الصناعي والطبيعي

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الوكيل الإخباري - التسمير الصناعي، كثيراً ما نسمع عن التسمير أو ما يعرف بـ "التان"، وهو بطريقة مبسطة تعريض الجلد للشمس لتغيير لونه إلى اللون الذهبي، وبالمعنى العلمي، يحدث التسمسر أو التان كرد فعل يقوم به الجلد لحماية نفسه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، إذ عند التعرض للإشعاع الزائد يقوم الجلد بإنتاج مادة الميلانين التي تعطي اللون البني للجلد بهدف حماية خلاياه من التلف.

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يزيد التسمير الصناعي من عوامل الخطورة عند الأطفال، إذ أنه ووفقاً لموقع "webteb "، يتسبب في في حدوث ما يلي:


- زيادة إحتمالات الإصابة بسرطان الجلد.
- التعجيل بتلف الخلايا.
- ظهور علامات الشيخوخة على البشرة في عمر مبكر.
- تؤدي كريمات التسمير والبخاخ إلى إلحاق أضرار بالغة ببشرة الأطفال، وخصوصاً في ما يتعلق بإصابة الجلد بالسرطان.

 

لحماية الأطفال من مخاطر التسمير الصناعي والطبيعي يتعين على الأبوين القيام بما يلي:

 

- عدم السماح لأبنائهم الأطفال الصغار باللعب في وضح النهار وفي ساعات الذروة وتحت آشعة الشمس المحرقة في فصل الصيف.
- منع الأطفال ممن هم في عمر المراهقة من التعرض للتسمير الصناعي لأنه يزيد من معدلات الخطر لديهم.
- تعويد الطفل على آشعة الشمس تدريجياً، من خلال إبقاء الطفل لفترات قصيرة تحت أشعتها، والتي تبدأ من الساعة الرابعة حتى الغروب.
- يجب التأكد من ارتداء الأطفال لغطاء الرأس مثل (الكاب) والنظارة شمسية والحذاء المناسب.
- ضرورة استخدام كريم واق من آشعة الشمس بمعامل حماية لا يقل عن 30 شريطة أن يكون خالياً من المواد العطرية حتى لا تضر بجلد الأطفال.
- يجب تطبيق الكريم على جلد الطفل قبل السباحة وبعد السباحة وخروج الطفل من البحر أو حمام السباحة.

 

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