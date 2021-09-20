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الإثنين، 20-09-2021 04:24 م

كيفيه حماية نفسك من مخاطر الاصابة بأمراض القلب

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة أن الكاكاو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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وفحصت تجربة COSMOS (مكمل الكاكاو ودراسة نتائج الفيتامينات المتعددة) التي قادها باحثون في مستشفى بريغهام والنساء ومركز فرويد هاتشينسون لأبحاث السرطان، بيانات 21444 رجلا وامرأة، وحققت في كيفية تأثير مستخلص الكاكاو على صحة القلب.

ونظرت التجربة، وهي الأكبر من نوعها حتى الآن، في تأثير مكملات الكاكاو في المساعدة على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال الدكتور يانبين دونغ الذي قاد الدراسة: "أصبحت منتجات الكاكاو طعاما مستهلكا على نطاق واسع مع استمرار الطلب المتزايد والاهتمام المتزايد بإمكانياتها المضادة للشيخوخة".

وأضاف: "يعتقد الناس أن استهلاك الشوكولاتة مفيد، والحماس العالمي لهذا الطعام قد فاق الأدلة العلمية على فائدتها".

 

وتعد الفلافانول، مضادات الأكسدة المعروفة بإنتاج استجابة قوية مضادة للالتهابات، مكونا مفيدا، وتمثل حبوب الكاكاو مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة هذه.

 

وتحتوي منتجات الكاكاو على الكاتيكين والإبيكاتيكين والفلافونيدات القابلة للذوبان في الماء بسهولة للمساعدة في صحة الأوعية الدموية.

 

وافترضت الدراسة أن مكملات الكاكاو تقلل من الشيخوخة اللاجينية والالتهابات، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، القاتل الأول في البلاد والذي يميل إلى زيادة الإصابة في سن 65 وما فوق.

ويروّج للشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص لفوائدها الصحية كمصدر طبيعي وجيد لمضادات الأكسدة وكذلك الحديد والنحاس ومغذيات أخرى جيدة للقلب والصحة العامة.

وأضاف الدكتور دونغ أن تناول الشوكولاتة باعتدال يمكن أن يخفض الكوليسترول وضغط الدم والتدهور المعرفي ويساعد على تعزيز الاستجابة المناعية.

 

المصدر - لبنان 24 

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