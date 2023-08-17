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الخميس، 17-08-2023 09:33 ص

كيف تؤثر الأشعة فوق البنفسجية على الإنسان؟

ما_هو_مؤشر_UV


الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الأشعة فوق البنفسجية تنطوي على العديد من المخاطر الصحية؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بحروق الشمس والشيخوخة المبكرة للبشرة وأضرار بالعيون كالتهاب ملتحمة العين، وفي أسوأ الحالات يؤدي إلى سرطان الجلد.

وأوضحت الرابطة أن الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الأشعة فوق البنفسجية هم الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة وذوو البشرة الحساسة للضوء.

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ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، أوصت الرابطة بتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، لا سيما في وقت الظهيرة؛ نظراً لأنه كلما ارتفعت الشمس في السماء، زادت كثافة الأشعة فوق البنفسجية على الأرض.
وللحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ينبغي ارتداء غطاء للرأس ونظارة شمسية ذات أذرع عريضة أو عدسات مقوسة، وذلك لحماية العين من الأشعة الساقطة من الجانب، كما يراعى أن توفر النظارة حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر (UV 400).

 

أهمية الواقي الشمسي 
كما ينبغي استعمال كريم واق من أشعة الشمس على أجزاء الجسم المكشوفة كالوجه والذراعين والقدمين، مع مراعاة أن يكون الكريم ذا عامل حماية عال (SPF) لا يقل عن 30.


وفي حالة الإصابة بحروق شمس خفيفة، فإنه يمكن علاجها بواسطة الكمادات الباردة المحتوية على ماء الخل وشاي البابونج واللبن المخثر. أما حروق الشمس الشديدة، التي تكون مصحوبة بحمى وبثور، فتستلزم استشارة الطبيب.

 

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