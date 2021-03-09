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الثلاثاء، 09-03-2021 02:35 م

كيف تؤدي أمراض الأسنان إلى السرطان؟

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الوكيل الاخباري - أشار الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف إلى أهمية الاهتمام بالأسنان.

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وتحدث عن وجود دراسات تؤكد العلاقة الوثيقة بين السرطان والبكتيريا التي تعيش في تجويف الفم. تتكاثر هذه الكائنات الدقيقة بنشاط أثناء التهاب اللثة وأمراض الأسنان واللثة الأخرى. يزيد هذا العامل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس.


وقال على قناة "روسيا 1" أولئك الذين يصابون باستمرار بالتهاب ونزيف اللثة والألم هم أشخاص معرضون بشكل أكبر للإصابة بالسرطان وكذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية".


وأضاف أنه عندما يعتني الشخص بتجويف الفم، فإنه يهتم بشيء مهم يؤثر على الصحة العامة.

 

سبوتنيك

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