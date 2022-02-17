الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 03:05 م

كيف تتأكدين من جودة الأطعمة المعبأة؟

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الوكيل الإخباري - أصبحت المنتجات الغذائية المعبأة لا غنى عنها تقريباً في حياتنا، من شاي الصباح أو القهوة إلى البسكويت ورقائق البطاطس، والعديد من المواد الغذائية "الصحية" قد وصلت أيضاً إلى السوق من رقائق الذرة والشوفان والبسكويت الليفي وزبدة الفول السوداني وألواح البروتين إلى الخبز البني.

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ولكن، هل هذه المنتجات صحية كما يدعي المصنعون، وهل هناك طريقة للتأكد من ذلك؟، بكل سرور نعم، إذ يحتوي كل منتج معلب على ملصق غذائي يوضح محتوياته.


وفيما يلي، مكونات يجب علينا البحث عنها عند شراء الأطعمة المعبأة ونفهم ما إذا كانت صحية أم لا. 

السكر
يضاف السكر حسب الذوق ومدة الصلاحية والتغذية، وعند شراء منتج، انتبه لكمية السكر المضاف ومصدره، وابتعد عن السكر المكرر لأنه يضر بالصحة.

الملح
سبب إضافته: تماماً مثل السكر، يضاف الملح حسب الذوق وفترة الصلاحية والتغذية، لكن انتبه لكمية الملح (الصوديوم على وجه الخصوص) التي تحتويها المواد الغذائية، هذا لأننا نميل على مدار اليوم إلى استهلاك العديد من المواد الغذائية بدرجات متفاوتة من محتوى الملح، وبمرور الوقت، يمكن أن يتراكم هذا الصوديوم في جسمك وهو أمر غير مفيد لصحتك.


أيضاً، هناك أنواع عديدة من الملح؛ بما في ذلك، الملح الصخري، ملح الهيمالايا الوردي، الملح المعالج باليود، وغيره، كل هذه لها مزاياها وعيوبها، ومن ثم، كن حذراً عند شراء المواد الغذائية.


البقوليات
سبب إضافتها: تشكل الحبوب أساس المنتجات الغذائية لكن انتبه إذا كان المنتج يحتوي على الحبوب الكاملة أو الحبوب المكررة، في كثير من الحالات، لا يتم ذكر الحبوب المكررة، مثل السميد والمايدا، وينصح بشراء تلك العناصر التي تحتوي على الحبوب الكاملة لأنها تحتوي على كمية جيدة من الألياف، والأمر نفسه ينطبق على الدقيق، إذا قيل إنه "دقيق متعدد الحبوب"، فهذا لا يعني أنه يحتوي فقط على الحبوب الكاملة.


الدهون
سبب إضافتها: الدهون تجعلك تشعرك بالشبع، كما أنها توفر الذوق الرفيع والملمس المقصود، ويمكن أن تكون الدهون صحية أو غير صحية، ومن ثم، يجب الانتباه إلى نوع الدهون التي يحتوي عليها المنتج، ففي كثير من الأحيان، تتم معالجة الدهون بحيث تصبح أسهل في الاستخدام وتتمتع بفترة صلاحية طويلة، كما أن مصدر الدهون مهم، ومن ثم، ركز على ذلك أيضاً.


نكهات وألوان صناعية
لماذا يتم إضافتها: كما هو واضح، يتم إضافة الألوان والنكهات الاصطناعية للمظهر والذوق، بصرف النظر عن التغذية ومعالجة الجوع، يُستهلك الطعام أيضاً من أجل المتعة الحسية، في مثل هذه الحالات، يكون مظهر الطعام ونكهته مهمان كثيراً، ومن ثم يتم إضافة الألوان والنكهات الاصطناعية لتعزيز هذه المنتجات، ومن المؤسف أنه عند تناولها لفترة طويلة، فإنها تعمل كمواد مسرطنة قوية.


زهرة الخليج 

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