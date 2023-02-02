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الخميس، 02-02-2023 04:27 م

كيف تتجنب التسمم الغذائي خلال رحلات البرّ؟

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الوكيل الإخباري-لا بد أنك انتظرت موسم رحلات البرّ بفارغ الصّبر. وفي ظل الطّقس البارد هذا الشّتاء، من المحتمل أنّك بدأت تخطط للخروج في رحلةٍ بريّة برفقة العائلة والأصدقاء.

وسلّطت تغريدة تابعة لحساب مدينة الملك سعود الطبيّة على "تويتر" الضّوء على كيفيّة تجنّب المرء لحالات التسمّم أثناء رحلات البرّ، وتتضمّن الخطوات التّالية:

استخدام أدوات الطّبخ النّظيفة

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غسل الخضار والفاكهة


ملء الخزّان بماء صحّي ونظيف


تجنّب وجبات الطعام الدّسمة والدّهنيّة

وترتبط بعض الأطعمة بالتسمّم الغذائي أكثر من غيرها، ويمكنها أن تحمل الجراثيم الضارّة التي تُصيبك بالمرض الشّديد إذا كان الطعام ملوّثًا.


وتُعتبر الأطعمة النّيئة من أصلٍ حيواني الأكثر عرضة للتلوث، وخاصّة اللحوم، والدّواجن النّيئة، أو غير المطبوخة بشكلٍ جيّد، والبيض النّيء، أو المطبوخ بشكلٍ غير كافٍ، والحليب غير المبستر، والمأكولات البحريّة، والمحار النّيء.

 

سي ان ان

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