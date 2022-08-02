كيف تتخلصين من ألم القدمين

الوكيل الإخباري - هل تعانين عزيزتي من ألم في الساقين يداهمك بين الحين والآخر، وتشتد حدته عند التعب أو القيام بأي مجهود بدني؟





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لا شك في أن ألم الساقين مزعج في كافة الأحيان، ويعيق حركتك على العمل والقيام بكافة المهام اليومية والأشياء التي تحبين، خاصة إذا ما اشتد الألم وجعلك غير قادرة على الحركة بأي شكل.





في حال كانت أسباب ألم القدمين غير صحية وتقتصر على ممارسات حياتية خاطئة، يمكنك التخلص من هذه الآلام باتباع الخطوات التالية:



استخدام المياه المالحة: قومي بوضع قدميك في الماء الدافئ مع الملح ونقعها لمدة 5 دقائق على الأقل، يساعد هذا المزيج على تخفيف ألم الساقين والتعب الناجم عنها.



الزيوت العطرية: يسهم نقع القدمي في وعاء من الماء الساخن ممزوج بقطرات من الزيوت الأساسية، مثل زيت الكافور، وزيت إكليل الجبل وزيت النعناع لمدة 10 دقائق في إراحتك من ألم القدمين المزعج. كما يمكنك تدليك القدمين بالزيوت العطرية، ومنها زيت القرنفل وزيت الزيتون وزيت النعناع، للغاية ذاتها.



الخل علاج فعال لألم القدمين، لذا ضعي ملعقتين من الخل في حوض الماء الساخن مع ملح البحر وانقعي قدمين في الحوض لمدة 20 دقيقة للتخلص من ألم القدمين.



كمادات الثلج: فعالة في تخفيف الألم والتورم في العضلات والقدمين.

رفع القدمين يساعد في إزالة التوتر من الساقين بشكل كبير، ويمكن رفع قدميك في المنزل على وسادة مرتفعة قليلاً لتخفيف وعلاج ألم القدمين.



ارتداء جوارب الضغط التي تقلل من ضعف الدورة اليومية وألم القدمين.

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