الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بدء حملة للتطعيم ضد كورونا لمدارس القطاع الخاص في عمّان وإربد الأربعاء

تعميم بخصوص تجديد تصاريح التنقل

آخر ما كتبه شهيدان في غزة قبل أن يرتقيا- شاهد

شاهد نيابة عامة: مستشفى السلط طلب التزود بالأكسجين مرتين قبل نفاده

33 شهيداً في مجزرة شارع الوحدة وسط مدينة غزة

الصحة: الفرق في الحالات النشطة لكورونا سببه اعتماد أسبوعين مدة الشفاء

تونس.. وقفة تضامنية مع فلسطين تتحول إلى مسيرة حاشدة

202 شهيد حصيلة عدوان الاحتلال في فلسطين

السيسي يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة في مؤتمرين حول دعم السودان وإفريقيا

الخارجية : نتابع اعتقال أردنيين تسللا إلى حدود الأراضي الفلسطينية

الأحد، 16-05-2021 02:06 م

كيف تتعافى من الصدمات النفسية بعد فقدان شخص عزيز؟

234210_3d8


الوكيل الاخباري - تؤثر وفاة شخص عزيز على الناس بطرق مختلفة، كما يمكن الشعور بالكثير من المشاعر غير المفهومة مثل أن تشعر بأنك بخير ثم فجأة تشعر بالحزن والألم. كما يمكن للمشاعر القوية أن تأتي بشكل غير متوقع.

هنالك عدة نصائح يمكن بها تجاوز ألم الفقد والفراق مثل تقبل فكرة أن الموت حقيقة وواقع لا يمكن عكسه ونتيجته أبدية وأن وفاة شخص عزيز هو واقع لا يمكن تغييره ويتوجب أن تضبط الحياة بدون وجوده.

اضافة اعلان
 

عدم الانعزال والتواجد مع العائلة والأصدقاء دائما في محاولة لمنح النفس الوقت لتقبل الفكرة واستيعابها، وعدم اليأس فالتعافي يستغرق بعض الوقت ولا يأتي فجأة حيث أن القوة تستمد دائما من العائلة والأصدقاء، وقد تكون لهذه المأساة فائدة لا بد من العثور عليها واكتشافها للتعافي.

وقد أعطى الأطباء النفسيين بعض النصائح للحفاظ على الصحة النفسية مثل:
العائلة هي الأساس: اقضِ بعض الوقت مع العائلة، حتى لو كنت وحيداً ابق على اتصال معهم.


الحد من سماع الأخبار السيئة التي تؤثر بالسلب في نفسيتك.
ممارسة التأمل والاسترخاء.
مساعدة الناس تولد شعورا بالتفاؤل والسعادة.
أظهر الامتنان والاحترام للآخرين.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ىتا

أغذية تحارب البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي

a7160349-9bf6-4c51-aac8-788656c0ba6a_16x9_1200x676

مخاطر تناول جرعات كبيرة من المضادات الحيوية

db02cb0e-1d8d-4a6c-8b00-192bace47b0b

ماذا يحدث لجسمك إذا بدأت صباحك بشرب شاي ورق الغار؟

man-insomnia-YB6KDSS-scaled

مرض خطير يرتبط بأسلوب ووقت النوم

277407_Large_20141022115741_20

لمحاربة الالتهاب.. خبراء يكشفون أفضل طريقة لتجفيف الجسم بعد الاستحمام

121-150546-honey-and-benefits_700x400

ماذا يحصل في جسم الإنسان عند تناوله ملعقة عسل يوميا

أخبار متعلقة
db29b7ddbafc00e18215482c024a20a1

دراسة.. يمكنك تناول المعكرونة وخسارة الوزن

2018_2_27_15_17_45_344

'الرهاب الاجتماعي' أسبابه وطرق علاجه

11-228

بينها الزنجبيل والكركم.. أطعمة تعالج حساسية الأنف وتخفف حدتها‎

01-1-1200x675

دراسة: تناول الفطر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

cb53dda495f261790de4b9ad119f0077

تحذيرات صحية بشأن الاستحمام كل يوم!

5edf37de4236040cda08f851

تحذير من مخاطر الأطعمة خالية الدسم