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الأربعاء، 28-04-2021 02:03 م

كيف تتعرف على درجة حرارتك دون ميزان

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الوكيل الاخباري - قالت الطبيبة الروسية ليودميلا لابا، إنه يمكن للشخص تحديد معرفة إصابته بالحمى دون ميزان حرارة.

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وأوضحت لابا لقناة "زفيزدا" التابعة للدفاع الروسية، من علامات معاناة الشخص من ارتفاع درجة الحرارة هو الإحساس بالقشعريرة. وعلامة أخرى هي سخونة الجبين وتحت الإبطين.


وأشارت الطبيبة، إلى أن الشخص، الذي يعاني من الحمى، يعاني أيضا من تشنج وعائي ما يسبب شعور بالبرودة في الذراعين والرجلين. كما تكون عيون الشخص دامعة.


وتابعت، "يشعر الإنسان بارتفاع في درجة حرارته... يشعر بالسخونة الداخلية. وبرودة القدمين. يظهر أحمر الخدين عند ارتفاع الحرارة إلى 38 درجة".


في وقت سابق، وجد خبراء أنه في حالة الحمى، فإن الأدوية الأكثر استخدامًا هي الباراسيتامول والإيبوبروفين. ومع ذلك، فقد لاحظوا أن هذه الأدوية لها خصائص مختلفة، وينصحون بتناولها حسب الأعراض.

 

سبوتنيك

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