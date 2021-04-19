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الإثنين، 19-04-2021 09:57 ص

كيف تتغلب على العطش الشديد أثناء الصيام؟

عطش


الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون خلال شهر رمضان بعد ارتفاع درجات الحرارة في بعض البلدان العربية والإسلامية الفطرة الأخيرة.

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وللتغلب على العطش الذي تشعر به خلال الصيام نقدم لك بعض الطرق البسيطة التي تجعلك تتخلص من العطش نهائيا.


*تناول الزبادي في السحور، حيث يعمل على ترطيب الجسم وتقوية جهاز المناعة.


*عدم تناول الكافيين خلال السحور وتناول العصائر الطبيعية مع نسبة قليلة من السكر، مثل البطيخ الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الماء.


*الاهتمام بتناول الخضروات في السحور خاصة الخيار والطماطم والخس،  والتي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعطش خلال الصيام، وفقا لموقع "اليوم السابع".


*عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات العالية أو الملوحة العالية لتجنب الشعور بالعطش.


*خذ حماما باردا أثناء الصيام، فذلك يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من العطش الشديد.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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