كيف تحافظين على رطوبة جسمك خلال رمضان

الوكيل الإخباري - تعتبر رطوبة الجسم أمراً في غاية الأهمية، ويتوجب الحفاظ عليها، خاصة للصائمين، ومن المعروف أن نقص السوائل في الجسم يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية، مثل الجفاف والصداع، بالإضافة لمشاكل في الجهاز الهضمي، منها: الحموضة، والإمساك.

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وللحفاظ على رطوبة الجسم بالتزامن مع الصيام في شهر رمضان، يجب اتباع النصائح التالية التي تقي الإنسان أي مضاعفات ناتجة عن نقص السوائل في جسده:



1. الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات بعد الإفطار وفي فترة السحور حيث تعتبر هذه المواد مرطبة للجسم كما أنها محملة بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وينصح بالتركيز على الفواكه الغنية بالماء، وعلى سبيل المثال: (الأناناس، البطيخ، البرتقال والتفاح، وكذلك الخيار والسبانخ).



2. شرب الكثير من الماء على شكل جرعات متكررة، مع الحرص على عدم شرب كمية الماء مرة واحدة لأن هذا الأمر قد يسبب ضغطاً على الكليتين، وينصح بتناول كوبين من الماء على الإفطار، ثم توزيع الماء على باقي الليل بأن يتم شرب كوب أو كوبين كل ساعة حتى تصل الكمية كاملة إلى ما بين 8-12 كوباً من الماء.



3. الحرص على تناول الحساء عند الإفطار، خاصة إذا كان مخففًا بالمرق، فهو لا يرطب الجسم فحسب، بل يمده بالإلكتروليتات المفقودة خلال الصيام الطويل.



4. إذا كنت من ممارسي الرياضة التي قد تفقدك الكثير من السوائل، فاحرصي على ممارستها قبل الإفطار بساعة حتى تتمكني من تعويض ما فقده جسمك مباشرة، أو أن تكون بعد تناول الإفطار بساعتين على الأقل.



5. احرصي على عدم التعرق بشكل كبير خلال الصيام، لذلك فإن اختيار الملابس والسلوكيات لها دور كبير، وعليه ينصح بارتداء الملابس الزاهية والقطنية، التي تعكس أشعة الشمس، وتحافظ على رطوبة الجسم، وكذلك الابتعاد عن الوقوف أو السير تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

زهرة الخليج