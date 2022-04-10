كيف تحافظ على لياقتك البدنية في رمضان؟

الوكيل الإخباري - بخلاف الجوع والعطش في رمضان، والذي يزيد مع زيادة فترة الصيام، هناك حالة الكسل والخمول، وضعف اللياقة البدنية بشكل عام، خاصة خلال فصل الصيف والذي تصل فيه عدد ساعات الصيام إلى 15 ساعة كاملة.



والأمر هنا لا يتأثر بقلة الطعام والشراب، بل بحالة عامة يكون عليها الإنسان خلال شهر رمضان بالكامل، ولا يتم علاج تلك المشكلة بالتغذية فقط، بل بأمور أخرى نسرد بعضها في النقاط التالية:ـ



1) يجب أن تكون وجبة الافطار خفيفة وصحية، ويفضل أن تحتوي على التمر والحليب المخفوق.

2) تناول وجبة الإفطار ببطء، ويفضل أن تكون على ثلاثة مراحل مختلفة، بين كل مرحلة وأخرى 10 دقائق كاملة.

3) يفضل تناول كوب كبير من عصير قصب السكر بعد الافطار، ليمنحك الطاقة اللازمة.

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4) التقليل من كمية الدهون التي تتناولها بشكل عام.

5) تناول ماء جوز الهند في السحور، للمساعدة على الترطيب حتى وقت الإفطار.

6) تناول الفواكه أو عصيرها لأنها غنية بالألياف.

7) تناول المياه بكثرة خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور؛ لتجديد خلايا الجسم.

8) حاول تناول وجبة خفيفة بين الافطار والسحور تتضمن المأكولات البحرية، منخفضة الدهون والكوليسترول، وغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن وأوميجا 3، وبالأحماض الدهنية.

9) حاول تناول البيض والزبادي والألبان، حيث أنها مصادر غنية بالبروتين.

10) القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة مثل تمارين الركض، السحب، وتمرين القرفصاء دون أوزان، تمرين الضغط، وهي تمارين تحافظ بها على مستوى اللياقة الذي وصلت له دون تطوير للقوة العضلية.

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