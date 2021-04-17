كيف تحسن صحة جهازك الهضمي في رمضان؟

الوكيل الاخباري - يتسبب الإفراط في تناول الطعام الدسم، خلال شهر رمضان، في معاناة بعض الصائمين، وفي مشاكل بأجهزتهم الهضمية.

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وأظهر تقرير صحي، نشره موقع "إيغيبت توداي"، أن كثرة تناول الدهون والسكريات، وكذلك قلة النشاط البدني والحركة كل هذا يتسبب في مشاكل بجهازك الهضمي.



وقدم التقرير 5 نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان، وهي:



تناول الألياف



يساهم النظام الغذائي الغني بالألياف، في تحسين حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بالإمساك، كما يمنع ويعالج العديد من حالات الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي.



تقليل الدهون



تسبب الأطعمة الدهنية إبطاء عملية الهضم، مما يؤدي إلى الإمساك، وينصح الخبراء بمزج الأطعمة الدهنية مع الأطعمة الغنية بالألياف لتحسين الهضم.



الزبادي



يحتوي على بكتريا البروبيوتيك، وهي نفس النوع من البكتيريا الصحية الموجودة بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من خلال مكافحة آثار النظام الغذائي السيئ، والمضادات الحيوية ، والتوتر.



وتساهم هذه البكتريا في امتصاص العناصر الغذائية، وتكسير اللاكتوز، وتقوية جهاز المناعة، وعلاج القولون العصبي.



الإقلاع عن التدخين وتقليل الكافيين



تتداخل السجائر والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مع عمل الجهاز الهضمي، وتسبب مشاكل مثل قرحة المعدة وحرقة المعدة.



ممارسة الرياضة



تحافظ التمارين الرياضية على حركة الأطعمة عبر الجهاز الهضمي، وتقليل الإمساك.

المصدر : سبوتنك