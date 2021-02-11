كيف تحصل على أهم الفيتامينات للجسم؟

الوكيل الاخباري - تعتبر الفيتامينات من أهم القيم الغذائية للجسم، ولكن قد نجد صعوبة في تلقي أكبر عدد من نسبها لتنوع مصادرها الغذائية.

موقع "ميديكال إنفو" الطبي، رصد في تقرير، أنواع الفيتامينات المطلوبة للجسم والمصادر التي تحتويها.

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1- فيتامين أ A :

مصادر فيتامين أ هي الكبد، وزيت كبد السمك، والجزر، والقرنبيط، والبطاطا الحلوة، والزبدة، واللفت، والسبانخ، واليقطين، والكرنب، وبعض الجبن، والبيض، والمشمش، والبطيخ والشمام.



2- فيتامين ب1 :

وتشمل مصادر فيتامين ب1 الجيدة: الخميرة، واللحم، والحبوب، وبذور عباد الشمس، والأرز البني، الجاودار الكامل الحبة، والهليون، واللفت، والقرنبيط، والبطاطس، والبرتقال، والكبد، والبيض.



3- فيتامين ب2 :

تشمل المصادر الجيدة: الهليون، والموز، وفاكهة الكاكا، والبامية، والسلق، والحليب، واللبن، واللحم، والبيض، والأسماك، والفاصوليا الخضراء.



4- فيتامين ب3 :

وتشمل المصادر الجيدة: الكبد، والقلب، والكلى، والدجاج، ولحم البقر، والأسماك (سمك التونا وسمك السلمون)، والحليب، والبيض، والأفوكادو، والتمر، والطماطم، والخضروات الورقية، والبروكلي، والجزر، والبطاطا الحلوة، والهليون.



5- فيتامين ب 5 :

وتشمل المصادر الجيدة: اللحوم، والحبوب الكاملة، والقرنبيط، والأفوكادو، والجبن، ومبايض الأسماك.



6- فيتامين ب 6 :

وتشمل المصادر الجيدة: اللحوم، والموز، والحبوب الكاملة، والخضروات، والمكسرات.

يذكر وأنه عندما يجف الحليب، فإنه يخسر حوالي نصف محتوى فيتامين B6، ويمكن أن يؤدي التجمد والتعليب أيضًا إلى تقليل المحتوى أو القيمة الغذائية له.



7- فيتامين ب 7 :

وتشمل المصادر الجيدة: صفار البيض والكبد وبعض الخضار.



8- فيتامين ب 9 :

المصادر الجيدة تشمل: الخضروات الورقية، والبقوليات، والكبد، والخميرة، وبعض منتجات الحبوب المقواة، وبذور دوار الشمس، كما أن العديد من الفواكه لديها كميات معتدلة من حمض الفوليك (ب 9).



9- فيتامين ب 12 :

وتشمل المصادر الجيدة: الأسماك، والمحار، واللحوم، والدواجن، والبيض، والحليب ومنتجات الألبان، وبعض الحبوب المحصنة، ومنتجات الصويا، وكذلك الخميرة الغذائية المدعمة.



10- فيتامين سي :

المصادر الجيدة تشمل: الفواكه والخضروات، كما يحتوي الكبد أيضًا مستويات عالية، أما الطهي فيدمر فيتامين سي.



11- فيتامين د :

يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية من خلال أشعة الشمس أو مصادر أخرى إلى إنتاج فيتامين (د) في الجلد، كما يوجد في الأسماك الدهنية والبيض ولحم البقر والكبد والفطر.



12- فيتامين هـ أو E :

تشمل المصادر الجيدة: فاكهة الكيوي، واللوز، والأفوكادو، والبيض، والحليب، والمكسرات، والخضروات الورقية، والزيوت النباتية، وجنين القمح، والحبوب الكاملة.



13- فيتامين ك :

المصادر الجيدة تشمل: الخضروات الورقية الخضراء، والأفوكادو، وفاكهة الكيوي، كما أن البقدونس يحتوي على الكثير من فيتامين ك.

سبوتنيك

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