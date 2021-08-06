كيف تحمي أطفالك من نزلات البرد في الصيف؟

الوكيل الاخباري - يصاب الأطفال بنزلات البرد على مدار السنة، وحتى في فصل الصيف، وذلك بسبب الفيروسات المعوية التي يكونوا عرضة لها.

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وتسبب هذه الفيروسات عندما يصاب الأطفال بها، أعراضا في الجهاز التنفسي العلوي، ومنها سيلان الأنف والتهاب الحلق بالإضافة إلى مشاكل في المعدة.

قدم تقرير نشره موقع "بيبي دوبلر"، مجموعة من النصائح التي تساعد في حماية الأطفال من نزلات البرد، منها:



- غسل اليدين:

نصح الخبراء بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون، قبل لمس الأطفال أو عند تقديم الطعام لهم، وأيضا عند تغيير الحفاض لهم، وذلك للقضاء على أي جراثيم قد تكون موجودة على اليدين.



- معقم اليد:

يفضل استخدامه خصوصا إذا كنت مع طفلك خارج المنزل، ويمكن استخدامه أيضا للأطفال عند القيام برحلات صيفية.



- مكيف الهواء:

رغم الفائدة الكبيرة لمكيف الهواء في تخفيف درجات الحرارة، إلا أنه قد يسبب جفاف جسم الأطفال، الأمر الذي قد يمنع تكوين المخاط، ففي الوقت الذي يجب فيه تنظيف المخاط من أنف الطفل، لمنع انتشار الجراثيم، فإنه يقوم بالتقاط الجراثيم، حتى تتمكن من إزالتها.

كما حذر الخبراء، من عملية تدوير الهواء التي تقوم بها مكيفات الهواء، الأمر الذي يبقي الجراثيم في نفس المكان.



- تجنب المرضى:

يجب الابتعاد عن المرضى من أفراد العائلة وعدم جلوس الأطفال بجوارهم، بالحفاظ على مسافة بينهم حتى يشعروا بالتحسن لأن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.

سبوتنيك