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الأربعاء، 18-05-2022 12:07 م

كيف تحمي المرأة نفسها من أمراض الجهاز التنفسي

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الوكيل الإخباري - بعد التعرف على أبرز مشاكل وأمراض الجهاز التنفسي وأعراضها والتي يمكن أن تصيب كافة الناس وبشكل خاص النساء، نتعرف الآن على بعض طرق الوقاية والحماية التي ينبغي على المرأة اتباعها لتجنب الإصابة بهذه الأمراض وتداعياتها على الصحة.

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ويشير الدكتور همام حسين عبد الغني، أخصائي طب الأسرة، إلى أن أمراض الجهاز التنفسي يمكن تقسيمها إلى نوعين:


- الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، بدءا من الأنف والحلق.
- الأمراض اللتي تصيب الجهاز التنفسي السفلي ومنها القصبات الهوائية والشعب الهوائية. 

 

ويمكن الوقاية من هذين النوعين عن طريق اتباع بعض النصائح والارشادات التي ينصح بها الدكتور همام على الشكل التالي:


1 - العناية بالنظافة الجسدية والإهتمام بغسل اليدين وتعقيمها بين فترة وأخرى. 
2 - تجنب الأماكن التي تكثر فيها الأبخرة والغبار قدر الإمكان، مع ضرورة عدم الخروج والقيام بأية نشاطات أثناء العواصف الرملية والترابية. 
3- الإبتعاد عن التدخين وأماكن التدخين العامة لما لذلك من أثر مباشر على الجهاز التنفسي. 
4- ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، والتي تقدم تأثيرات إيجابيات عدة على سلامة الرئتين. 
5- الإكثار من شرب السوائل خلال النهار خصوصاً الماء. 
6- أخذ التطعيمات الموصى بها بشكل دوري، لا سيما تطعيم الإنفلونزا وكذلك لقاح كورونا في خضم استمرار جائحة كوفيد-19.
7 - إجراء تمارين الشهيق والزفير بشكل يومي، لما لها من أثر إيجابي على وظيفة الرئتين وصحتها. 
8 - تدفئة الجسم في حال برودة الطقس لمنع التهاب القصبات والإصابة بالبرد والزكام، وفي الأجواء الحارة تجنب الجلوس مباشرة تحت المكيف أو أمام المروحة الكهربائية.
9 - الحرص على تناول الأكل الصحي لتقوية المناعة وتحسين وظائف الجسم ومنها الرئتين، وتجنب الأطعمة التي تسبب تهيج القصبات مثل الأطعمة الحارة.
10- تجنب شرب الماء البارد جداً وكذلك المشروبات والعصائر المثلجة.
11 - عدم التهاون في التعامل مع بعض الأعراض كالسعال والزكام المستمر، لتجنب المضاعفات التي قد تحدث في حال إهمال هذه الأعراض.

 

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