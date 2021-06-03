كيف تحمي نفسك من أضرار مكيف السيارة؟

الوكيل الاخباري - مع ارتفاع درجات الحرارة صيفًا وما يصاحبها من ارتفاع معدلات الرطوبة، يصبح استخدام مكيف السيارة أمراً لا مفر منه، إلا أن ثمة تحذيرات من أضرار جانبية قد يسببها استخدام مكيف السيارة ما لم يتم تجنب بعض الممارسات الخاطئة المرتبطة بطريقة الاستخدام، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، وما قد ينجم عن ذلك من انتقال الفيروس.

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ويقول استشاري الأمراض الصدرية بالقاهرة الدكتور عصام مغازي، إن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة جعل من الصعب جدًا التجول بالسيارة من دون مكيف، وللمكيف أضرار عديدة غير أنه بيئة خصبة لتكاثر الفطريات والبكتريا، وعند تشغيله تنتشر هذه البكتيريا والفطريات في الجو، وتزيد من فرص الإصابة بالأمراض والالتهاب الرئوي.



وأوضح أنه باتباع بعض الاحتياطات والإجراءات يمكن تجنب الإصابة بأي أمراض في فصل الصيف بسبب مكيف السيارة، وذلك من خلال ضبط درجة حرارة المكيف في حدود الـ 20 درجة؛ لتجنب حدوث مضاعفات في الدورة الدموية، وقبل بدء تشغيل المكيف يتم فتح جزء من نافذة السيارة حتى يدخل هواء طبيعي لتغيير الهواء بداخلها.

المصدر - سبق