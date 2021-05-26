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الأربعاء، 26-05-2021 02:08 م

كيف تحمي نفسك من أمراض الصيف؟

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الوكيل الاخباري - قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح للوقاية من الأمراض التي تنتشر خلال فصل الصيف.

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وقالت اختصاصية التغذية اللبنانية سوسن وزّان جبري إن الجفاف هو أحد الأمراض الشائعة خلال فصل الصيف، نتيجة خسارة الجسم للكثير من الماء جراء التعرق، بحسب صحيفة "النهار".

 

وأوضحت أن أكثر الأمراض التي تنتشر في الصيف هي حروق والتهاب الحلق والسكتات الحرارية، مشيرة إلى أن تحدي هذه الأمراض يتزايد في ظل انتشار فيروس كورونا.


وللوقاية من هذه الأمراض نصحت بالإكثار من شرب الماء لإبقاء الجسم رطبا، مشيرة إلى إمكانية إضافة نكهة على الماء باستخدام عصائر الفاكهة.


كما نصحت بتقليل السكريات المضافة للطعام والشراب، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للسكر المضاف ينبغي أن يكون 6 ملاعق صغيرة.


وحثت على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضار والفواكه والمكسرات والحبوب لكونها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.


ودعت إلى الاستمتاع بالطقس، حيث تشير الدراسات إلى تحسن معدل ضربات القلب وضغط الدم، أثناء وجود الشخص في الهواء الطلق.

 

سبوتنيك

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