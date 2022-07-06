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الأربعاء، 06-07-2022 03:15 م

كيف تحمي نفسك من الإسهال والإمساك والنزلات المعوية خلال موسم الحج

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الوكيل الإخباري - عدد من الأمراض المعوية هي من أبرز الأمراض التي يمكن أن تصيب الحجاج خلال موسم الحج، ويعود ذلك لعدد من الأسباب التي سنتعرف عليها في الموضوع التالي.

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ولعل من أبرز تلك الأمراض هي الإسهال والإمساك والنزلات المعوية، وتزامناً مع موسم الحج، نتعرف على أبرز النصائح كما جاءت في موقع وزارة الصحة السعودية.

 

1- وأول وأهم الخطوات يجب على الحاج مراجعة الطبيب المختص، وعمل عدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته العامة والتأكد من قدرته على أداء الحج قبل السفر إلى الحج.
2- من المفيد أن يبدأ الحاج بتنظيم نظامه الغذائي قبل السفر إلى الحج، بأسبوعين على الأقل، وذلك ليعزز وظائف أجهزة الجسم ويرفع من مناعته.
3- لطالما تؤكد وزارة الصحة على ضرورة الحفاظ على الصحة العامة من حيث الاهتمام بنظافة البدن، وارتداء ملابس نظيفة، وتنظيف الفم، وغسل اليدين باستمرار.
4- يجب على الحاج أن يتناول أطعمته خلال موسم الحج دون إفراط، وأن يركز على الأطعمة الصحية، والخضروات والفواكه.
5- من المهم أن ينتبه الحاج إلى مصادر الأطعمة، وتواريخ صلاحيتها وطرق حفظها.
6- يجب على الحاج عدم مشاركة الآخرين الأدوات الشخصية والمناشف وأدوات المائدة، منعاً لانتقال العدوى.
7- يجب على الحاج أن يبتعد عن أماكن التجمعات والازدحام، قدر الإمكان، لتفادي العدوى.
8- الإكثار من شرب الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، وتحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المعوية.
9- على الحاج أن يبتعد عن أي مصادر للهواء مباشرة وقوية، ومحاولة الحفاظ على متوسط حرارة الجسم.

 

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