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الأربعاء، 19-05-2021 01:49 م

كيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

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الوكيل الاخباري - قدمت وزارة الصحة المصرية مجموعة من النصائح الطبية للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

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وقالت وزارة الصحة المصرية إن على رأس الوسائل التي تساعد في الوقاية من هذه المشكلة الصحية، هي قياس ضغط الدم بصفة دورية والكشف المبكر عنه.


ونصحت باللجوء إلى استخدام الخل والليمون والتوابل كبديل لملح الطعام، لتجنب الإصابة.

 

وحذرت من تناول الأطعمة المعلبة، مشيرة إلى أنها أحد العوامل المسببة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.


كما نصحت بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، وممارسة التمارين الرياضية وتقليل الوزن.


وفي الختام، حذرت الوزارة من أضرار التدخين، مشيرة إلى أنه أحد مُسببات الإصابة بارتفاع ضغط الدم.   

 

سبوتنيك

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