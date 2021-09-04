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السبت، 04-09-2021 09:35 ص

كيف تخلد إلى النوم خلال دقيقتين

نوم


الوكيل الإخباري - لا يوجد إنسان على وجه الأرض تقريباً، لم يواجه صعوبة في النوم ولو لمرة واحدة في حياته. وغالبا ما يلجأ من يواجه صعوبات في النوم لتناول أدوية تساعد على حل هذه المشكلة، بالرغم من إمكانية القضاء عليها بطريقة بسيطة.

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ويعاني البعض من مشكلات كبيرة تتعلق بالنوم الجيد والأرق، ما يمكن أن يؤثر سلبا على مسار اليوم التالي ومدى النشاط المطلوب لأداء المهام اليومية.
ولكن، هل سمعتم عما يسمى بالطريقة العسكرية للنوم السريع؟، التي حُددت في كتاب Lloyd Bud Winter's book Relax and Win: Championship Performance، حيث يوجد سبع خطوات بسيطة للنوم في أقل من دقيقتين. 


أولا، أرخي وجهك بالكامل، بما في ذلك العضلات الموجودة داخل فمك. ثم أسقط كتفيك لتحرير أي توتر متراكم، مع ترك يديك ترتخيان على جانب جسمك. وحان الوقت الآن للزفير، وإرخاء الصدر، والمضي قدما لإرخاء الساقين والفخذين.


ثم تخيل مشهدا يبعث على الاسترخاء في عين عقلك لمدة 10 ثوان على الأقل؛ إذا لم يكن الخيال هو موطن قوتك، فكرر عبارة "لا تفكر" مرارا وتكرارا.


وفي غضون 10 ثوان، يجب أن تنام؛ كن مستعدا لعمل هذه التقنية من أول محاولة.
ومع ذلك، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أسابيع من الممارسة، وفقا للبحث.
وطُوّرت هذه التقنية لأول مرة لمساعدة أفراد الجيش على النوم في الظروف الغادرة، ومن هنا جاء اسمها.


وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن النوم الجيد "يحدث فرقا كبيرا في ما نشعر به عقليا وجسديا".


وقالت هيئة الصحة الوطنية إن إحدى أكثر الطرق فعالية للنوم بسهولة (في الوقت المناسب) هي "الدخول في روتين يومي". وإذا كان بإمكانك الاستيقاظ والاسترخاء والنوم في الوقت نفسه تقريبا كل يوم، فسيكون ذلك مفيدا حقا.
- طرق التهدئة:


• القراءة.
• تمارين التمدد اللطيف.
• التأمل.
- إدارة القلق


تقول نصيحة جيدة تشاركها NHS إنه يجب تخصيص 10 دقائق - وليس وقت النوم - حيث يمكنك عمل قائمة مهام لليوم التالي.


- العناية بجسمك
من أجل الانجراف إلى سبات هادئ، من المفيد تجنب الكافيين أو النيكوتين أو تناول وجبة دسمة في وقت قريب جدا من وقت النوم.


- بيئة مثالية


يمكن أن يلعب المكان الذي تنام فيه دورا كبيرا في مدى سهولة نومك، ومدى عمق نومك، وضمان نومك طوال الليل.

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