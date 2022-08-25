الخميس 25-08-2022
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الخميس، 25-08-2022 02:56 م

كيف تساعدك السباحة في السيطرة على آلام المفاصل

امراض الاعصاب تسبب الام المفاصل


الوكيل الإخباري - تعد آلام المفاصل أكثر ما نشكو منه بعد يوم طويل متعب وشاق، وما أن نريح أجسامنا بالجلوس أو الاستلقاء إلا وتبدأ الآلام بالظهور، وتزداد عند النوم، الأمر الذي يؤثر على الحياة ككل.

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تعتبر رياضة السباحة أفضل طريقة تساعدك في تحريك جسمك دون ضغط على المفاصل والعظام، والسباحة جزء من علاج الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى، وهنالك عدة فوائد لها، وهي:

- من أهم فوائد السباحة التقليل من آلام العضلات والمفاصل وتيبسها، حيث تساعد السباحة على تعزيز تدفق الدم والدورة الدموية، الأمر الذي يساعد في توصيل المزيد من الأكسجين والمواد المغذية إلى عضلاتك ومفاصلك.


- السباحة تقلل الضغط على المفاصل والعظام، حيث يقل الوزن أثناء السباحة، مما يساعد في تحسين حركة الجسم.

 

- تعد السباحة رياضة مهمة لتقوية العضلات، والحفاظ على قوة العضلات، وهو ما يمكن أن يفيد مرضى التهاب المفاصل الروماتويدى، من خلال زيادة تحكم العضلات في المفاصل وتحريكها بشكل سلس أكثر.

 

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