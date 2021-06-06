كيف تستعيد حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - في كثير من الأحيان، تكون العلامة الأولى لعدوى فيروس كورونا هي فقدان حاسة الشم والتذوق، بالنسبة لبعض الناس، كانت هذه هي العلامة الوحيدة على وجود الفيروس في أجسامهم.

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وقد يكون عدم القدرة على الشم أو التذوق أمرًا مقلقًا بل وأكثر عندما يستمر لفترة طويلة جدًا.

فقدان حاسة الشم

إن فقدان الرائحة بعد الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الفيروسية ليس بالأمر الجديد.



ويتضمن فقدان الرائحة بعد الفيروس سيلان الأنف وأعراض أنفية أخرى. لكن هذا ليس هو الحال مع كوفيد-19، حيث غالبًا ما يكون فقدان حاسة الشم وتذوقها من الأعراض الأولى.



يمكن لفيروس كورونا أن يلتصق بسرعة بالجهاز العصبي، وينتقل الفيروس بسهولة عبر الأنف ويلصق نفسه بالعصب الشمي الموجود في الجزء العلوي من الأنف المسؤول عن نقل المعلومات الحسية المتعلقة بالرائحة إلى الدماغ.



بشكل عام، يمكن للناس التعرف على الأذواق مثل الحلو والحامض والمر واللذيذ ولكن عندما لا تستطيع الشم، لا يمكنك التمييز بين العنب أو الكرز، لأن كلاهما حلو بالنسبة لك.



اقترحت دراسات مختلفة أنه بالنسبة للأشخاص الذين تضررت حاسة الشم لديهم بعد الإصابة بعدوى فيروسية، فإن التعرض المتكرر لفترة قصيرة للرائحة يمكن أن يساعدهم على التعافي بسهولة.

حاسة الشم لدى متعافي كورونا

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة الطب الباطني، يستعيد 95% من المرضى حاسة الشم في غضون ستة أشهر.

بالنسبة لمعظم المرضى، من غير المحتمل أن يتسبب فيروس SARS-CoV 2 في أي ضرر دائم للدوائر العصبية الشمية ويؤدي إلى فقدان حاسة الشم بشكل مستمر.

وظهرت العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حيث يحاول الأشخاص إثارة حاسة التذوق لديهم من خلال الأطعمة العطرية مثل تناول البرتقال المحترق وقضم البصل وتذوق التفاح.



التدريب على حاسة الشم

ويستخدم التدريب الشمي المرونة العصبية للجسم، وهي قدرة الجسم على تشكيل مسارات عصبية جديدة، تساعد هذه الأساليب الجسم على إنشاء مسارات عصبية جديدة وبالتالي استعادة حاسة الشم.

ويمكنك البدء في شم رائحة الأشياء المتوفرة في المنزل، ويمكنك أن تبدأ برائحة القهوة أو العطور أو جوزة الطيب أو جوز الهند أو الفانيليا أو النعناع أو القرنفل أو الحمضيات أو حتى الزيوت العطرية المختلفة، بمجرد تحديدها، يمكنك الانتقال إلى روائح جديدة.

ويختلف وقت الشفاء من شخص لآخر، بينما يتعافى البعض في غضون أيام، قد يستغرق البعض شهورًا.

والأشخاص الذين يعانون من حاسة الشم بعد كورونا قد يكون لديهم آثار جانبية لباروزميا، حيث تعود حاسة الشم لديهم ولكن رائحة الأشياء سيئة للغاية بالنسبة لهم.

المصدر - منقول