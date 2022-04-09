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السبت، 09-04-2022 01:00 ص

كيف تشرب الماء في رمضان؟

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الوكيل الإخباري - ينصح خبراء الصحة والتغذية بأن يكون للصائم نظام في شرب الماء بعد المغرب او خلال السحور.

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وقالوا إن شهر رمضان خصوصية، حيث أن أحد أهم الأهداف من شرب الماء هو تزويد الجسم بمخزون يقي من قيظ النهار وضنك العطش.


وتاليا ابرز النصائح لشرب الماء خلال رمضان: 

اشرب قليلا من الماء: يبدأ البعض إفطاره بتناول أربعة أكواب من الماء المثلج، وهذا يشكل صدمة فجائية للمعدة الفارغة منذ أكثر من 14 ساعة. كما أن الماء البارد قد يتعبك. والصحيح أن تبدأ إفطارك بكوب من الماء معتدل الحرارة، وذلك حتى لو كنت شديد العطش، مع تناول بضع تمرات مثلا. ثم وبعد مضي ربع ساعة (تصلي فيها المغرب) بإمكانك أن تشرب كوبا آخر، وبذلك فأنت تدخل السوائل تدريجيا إلى معدتك.


لا تشرب الماء المثلج: الماء الشديد البرودة مؤذ، ومع أنه من غير المثبت علميا أنه يؤدي للانفلونزا أو التهاب الحلق (هذه خرافة شائعة) لكنه بالتأكيد يؤلم الرأس وقد يدخلك في صداع حاد للغاية. اشرب الماء الفاتر متوسط البرودة، وهذا ينطبق أيضا على العصائر. أما إذا كنت مصرا على الماء المثلج فتناوله تدريجيا وعلى شكل رشفات لا صبّا.


نوّع مصادر الماء: تناول شوربة الخضار وكوكتيل الفواكه الخالي من السكر و اشرب الشاي الأخضر، كل البطيخ والشمام والفواكه الطرية الغنية بالماء، وبذلك أنت تحصل على الماء مع الفيتامينات المغذية والألياف المفيدة.


قلل من الكافيين: لا يعني هذا أن الشاي والقهوة مضران، لكن الكافيين فيهما مدر للبول، ويعني هذا أنك ستخسر الماء الذي تحصل عليه، ولو كان الوقت غير شهر رمضان فلا مشكلة، إذ بإمكانك شرب الماء في أية لحظة، ولكن الأمر مختلف في شهر الصيام. لذلك اعتدل في الكافيين.


قلل من الموالح كالمخللات والمكسرات والتسالي، فهي تشعرك بالعطش وتحتوي عادة على مقدار كبير من السعرات الحرارية والصوديوم.


 




 

 


 

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