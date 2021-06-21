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الإثنين، 21-06-2021 04:06 م

كيف تعرف أنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟

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الوكيل الاخباري - يعتبر ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خطرة لأنه غالبا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، ومعظم الناس لا يعانون من أعراض، لكن هل من علامات تشير إلى احتمالية إصابتك بارتفاع الكوليسترول؟

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ارتفاع الكوليسترول مرتبط بشكل أساسي بزيادة الوزن، وتناول الكثير من الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وكذلك التدخين بشكل مفرط، ولكن يمكن أن يكون وراثيا أيضا.

 

يؤدي ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الدم إلى إمكانية انسداد الأوعية الدموية، حيث تتجمع هذه المادة الدهنية في الشرايين من الداخل، ويقود للإصابة بمشاكل خطيرة بداية من مشاكل في القلب إلى سكتة دماغية.


الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعتبار ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم "قاتلا خفيفا"، حيث من الصعب جدا معرفة ما إن كنت مصابا به دون إجراء فحص دم.


ولا يسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضا لدى المصابين به، لكن يمكن معرفة ذلك فقط من خلال النظر في المرآة والتدقيق في عينيك.


وبحسب مؤسسة "فرط كوليسترول الدم العائلي" (FH)، هناك علامتان قد تظهران في العين إحداهما إذا ظهرت مناطق صفراء حول العينين "xanthelasmas"، وتعرف بـ "اللويحة الصفراء"، وهي عبارة عن تجمع محدد للكوليسترول باللون الأصفر تحت الجلد حول الجفن.


كذلك إن كان لديك قوس عريض بالقرب من الجزء الملون من عينك "أقواس القرنية"(corneal arches)، فقد يشير هذا أيضا إلى أن لديك مستويات عالية من الكوليسترول "الضار".


* أعراض ارتفاع الكوليسترول:
الطريقة الوحيدة لكي تعرف ما إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعا جدا أم لا هو اختبار الدم أو ما يسمى تحليل "cbc"، وهو ما يعني أن المستوي الكلي للكوليسترول في الدم أعلى من نسبة 240 ملليغرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر).


إلا أن هناك بعض أعراض ارتفاع الكوليسترول الأكثر شيوعا والتي تتداخل مع أعراض أمراض أخرى، ولا تحدث غالبا إلا في حال أدى ارتفاع الكوليسترول إلى تكوين لويحات في الشرايين ومن اشهر أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم الاتي:
- الذبحة الصدرية وآلام الصدر.
- غثيان.
- التعب الشديد.
- ضيق في التنفس.
- ألم في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر.
- خدر أو برودة في أطرافك.

 

* تقليل ارتفاع مستوى الكوليسترول والوقاية منه:
- نظام غذائي صحي ومفيد للقلب.
- ممارسة الرياضة.

- الإقلاع عن التدخين.
- خسارة الوزن.


* أغذية تساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم:
- الشوفان.

- الشعير والحبوب الكاملة الأخرى.

- الفاصوليا.

- الباذنجان والبامية.

- المكسرات.

- الزيوت النباتية.

- الفواكه الغنية بالبكتين مثل العنب والفراولة.

- الأسماك الدهنية.

- فول الصويا.

 

 

سبوتنيك

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