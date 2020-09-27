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الأحد، 27-09-2020 03:30 م

كيف تعرف أنك مصاب بحساسية الجزر؟

فوائد-الجزر-للاطفال


الوكيل الاخباري - قالت الدكتورة سونيا ليميل إن بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه الجزر، موضحة أن أعراضها تتمثل في الشعور بوخز في الفم وحكة في الحلق، إلى جانب سيلان الأنف وحكة العين والسعال والشعور بمذاق الفِطر على اللسان.


وأضافت عضو الجمعية الألمانية للحساسية والربو أن الأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه الجزر، غالباً ما يعانون أيضاً من حساسية تجاه الكرفس والشمر واليانسون والشبت والكمون والكزبرة.


وأشارت ليميل إلى أن طهي الجزر ربما لا يدمر مسبب الحساسية أو يدمره بشكل جزئي فقط، لذا ينبغي على المرضى الاستغناء عن الجزر سواء كان نيئاً أو مطبوخاً، وذلك لتجنب أعراض الحساسية.

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