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الإثنين، 02-05-2022 12:42 م

كيف تعودين الى روتينك الغذائي بعد الصيام في رمضان

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الوكيل الإخباري - كيف تعودين الى روتينك الغذائي بعد الصيام في رمضان، هي عودة قد تكون شاقة وصعبة على البعض نظراً لاقتصار تناول الطعام في رمضان على وجبتين أساسيتين هما وجبة الإفطار بعد آذان المغرب، ووجبة السحور قبل آذان الفجر.

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أما بعد الصيام، فإنه من الطبيعي العودة للروتين الحياتي والغذائي من جديد والعودة لتناول ثلاث وجبات رئيسية محددة الكميات ومتنوعة بكافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. ما يُخلف العبء على الصائمين الذين اعتادوا على تناول وجبتين فقط، خصوصاً أن الكثيرين يعمدون للإفراط في الأكل بعد الصيام في رمضان بسبب عدم وجود قيود تُفرض عليهم في هذا الخصوص.

كيف تعودين الى روتينك الغذائي بعد الصيام في رمضان
لهذ يُشدد خبراء الصحة على وجوب العودة تدريجياً إلى الروتين الغذائي المعتاد بعد الصيام في رمضان، والإلتزام بنظام محدد يضمن لهم نجاح هذه العودة وبطريقة آمنة ومنضبطة عند انتهاء شهر رمضان المبارك.


وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة فرحانة بن لوتاه، استشارية الطب الباطني في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري في أبوظبي، أن العودة للروتين الغذائي الإعتيادي بعد شهر رمضان قد تُشكل صدمة للجسم في حال لم تتم بشكل تدريجي ومُنظم، ما قد يؤدي إلى آثار جانبية سيئة في حال عدم التعامل بشكل صحيح مع هذا الموضوع.


وبحسب الخبيرة في شؤون الطب الباطني، فإن الجسم يحتاج لفترة معينة لاستعادة التكيف مع عملية الهضم والتمثيل الغذائي الطبيعية، وأي إفراط في تناول الطعام بعد رمضان قد يُسبب الإرهاق للجهاز الهضمي، ما يزيد من خطر آلام المعدة المصحوبة بتقلصات وتشنجات وحرقة في المعدة والغثيان وغيرها.


ولتجنب هذه الأعراض السيئة، نصحت الدكتورة بن لوتاه بوجوب البدء بوجبات صغيرة بعد انتهاء شهر رمضان ومضغ الطعام ببطء لتحفيز عملية الهضم السليم. كما شددت على ضرورة اتباع قاعدة 80/20، أي تناول الطعام ببطء لحين الشعور بالشبع بنسبة 80٪ فقط.


وبحسب الخبيرة، فإن تناول الطعام ببطء يسمح للدماغ بمعرفة وتسجيل الطعام الذي يدخل إلى المعدة ما يزيد من مستويات الشبع ويحول دون الإفراط في تناول الطعام.


وبالنسبة للنظام الغذائي الواجب اتباعه بعد شهر رمضان، أكدت الدكتورة بن لوتاه على وجوب تضمين هذا النظام بعض الأطعمة أو المكملات الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم، مثل البروبيوتيك والبريبايوتكس إضافة إلى الزبادي العادي للمساعدة في تجديد البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

 

 

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