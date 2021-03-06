كيف تعوض نقص فيتامين أوميغا 3 بمواد غذائية سعرها معقول

الوكيل الاخباري - تحدثت أخصائية التغذية وأخصائية الغدد الصماء، الروسية ألبينا كوميساروفا، عن كيفية تعويض نقص حمض "أوميغا 3" بأقل تكلفة.

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وأوضحت كوميساروفا، أنه يمكن تعويض النقص في هذا الفيتامين من خلال بعض المواد الغذائية التي تعتبر أرخص ثمنا من غيرها.



وأكدت كوميساروفا أن "الأحماض الدهنية توجد بكميات كبيرة في المكسرات وبذور الكتان والزيوت النباتية".



ومشيرة إلى أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية لا توجد فقط في الأسماك الحمراء باهظة الثمن، ولكن أيضا في أنواع مختلفة مثل الماكريل والرنجة. كما دعت إلى الاهتمام بالسردين والأنشوجة.



في وقت سابق، قال الأطباء إن الأعراض مثل تهيج وجفاف الجلد والاكتئاب وجفاف العين وآلام المفاصل ومشاكل الشعر يمكن أن تشير إلى نقص في الجسم لأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.







المصدر : سبوتنك



