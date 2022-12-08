كيف تفرق بين العدوى البكتيرية أو الفيروسية .. وأيهما تحتاج لمضاد حيوي؟

الوكيل الإخباري-هل أنت مصاب بعدوى بكتيرية أو فيروسية؟ سؤال يثير حيرة العديد من الأشخاص، الأمر الذي دفع مجلس الصحة الخليجي إلى توضيح الفرق بين الحالتين، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

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العدوى البكتيرية

الأمراض:

السعال الديكي

التهاب المسالك البولية

هل تحتاج لمضاد حيوي؟ نعم



العدوى الفيروسية

الأمراض:

نزلات البرد

الإنفلونزا

معظم حالات السعال

فيروس كورونا

هل تحتاج لمضاد حيوي؟ لا

وتابع مجلس الصحة الخليجي، عبر إنستغرام، أنّ الفيروسات لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ولن تشفيك من العدوى، وقد تتسبّب بآثار جانبية تعزّز مقاومة المضادات الحيوية.



وفي حال شعرت بتحسن لدى تناولك المضادات الحيوية، قد يكون مردّ ذلك إلى أنّ الفيروس أنهى دورته داخل الجسم.





سي ان ان