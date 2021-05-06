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الخميس، 06-05-2021 12:26 م

كيف تفرّق بين الكيس الدهني والورم؟

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الوكيل الاخباري - قد تتشابه الأكياس الدهنية مع بعض الأورام التي تظهر تحت الجلد، لذا يجب معرفة التمييز بينهما لاختيار الطريقة الأنسب في التعامل.

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وعرض موقع "dailymedicalinfo" معلومات تساعد على التمييز بين الكيس الدهني والأورام وكيفية التعامل مع كل منها.

 

أوضح الموقع أن الأكياس الدهنية أول "Sebaceous Cysts" هي نوع من الكتل التي تنمو ببطء والتي يمكنها التحرك بسهولة تحت الجلد، ويطلق مصطلح الأكياس الدهنية على الأكياس التي تنمو في الجلد وتسمى أكياس البشرة أو الأكياس التي تنمو من بصيلات الشعر.

هذه الأكياس قد تنمو في أي جزء الجسم باستثناء راحة اليد وباطن القدم وقد تصدر منها رائحة كريهة.


- ما يميز الكيس الدهني
يتميز شكل الكيس الدهني بانتفاخ مغلق دائري وسطح ناعم يظهر على الجلد.
يمتلئ برقائق من مادة بيضاء سميكة تشبه الجبن تسمى الكيراتين وهي المكون الأساسي للجلد والأظافر.


ويمكن أن تظهر هذه الأكياس على أي مكان من الجسم ولكنها شائعة الظهور أكثر في الرقبة والوجه وفروة الرأس والظهر.


- يمكن أن يكون الكيس ورم سرطاني إذا كان:
* قطره أكبر من 5 سم.
* إذا ظهر سريعا مرة أخرى وبشكل متكرر بعد إزالته.
* إذا ظهرت عليه علامات العدوى مثل الاحمرار والألم وخروج القيح منه.
* إذا لاحظت هذه العلامات يجب أن تتوجه إلى الطبيب لفحص التكيس وغالبا قد يطلب تحليل عينة منه للتأكد من وجود ورم أو عدمه.


- أسباب الأكياس الدهنية
يتكون سطح الجلد من طبقة رقيقة جدا من الخلايا التي تحمي البشرة والتي تتساقط وتتجدد باستمرار، ولكن قد تقوم هذه الخلايا بالتعمق أكثر من خلال طبقات الجلد وتتضاعف بدلا من التخلص منها بسبب وجود خلل في الغدد الدهنية التي تفرز الزيوت اللازمة لترطيب البشرة والشعر، عندها تقوم البشرة بتكوين جدار الكيس ويتم إفراز وتجميع الكيراتين به والذي يمكن أن يتم تصريفه خارج الكيس.


- علاج الكيس الدهني
لا تحاول أبدا التعامل معها ومحاولة إزالتها بالحك أو الضغط عليها لإخراج محتوياتها أو إزالتها بشيء حاد حتى لا تجعل الأمر أسوأ لأن كل ذلك يمكن أن يسبب التهاب الكيس والتهاب الجلد حوله.


لذلك أفضل طريقة للتعامل مع الكيس الذي لا يسبب الألم ولا تظهر به أعراض الالتهاب هو تركه حتى يزول من تلقاء نفسه، أما إذا استمر لفترة طويلة أو ظهرت به أعراض الالتهاب فيجب عليك التوجه للطبيب الذي سيقوم بفحصه وتحديد العلاج المناسب.


في حالة شعورك بالانزعاج منه وحتى يزول يمكنك اتباع الآتي:

* ضع كمادات دافئة وليست ساخنة لتقليل الشعور بالألم به.

* الحفاظ عليه نظيفا وعلى المنطقة حوله باستخدام ماء دافئ وقطعة قماش قطنية وصابون مضاد للميكروبات.
* لا تحاول وضع أي مستحضرات تجميل أو مستحضرات العناية بالبشرة عليه.

 

سبوتنيك

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