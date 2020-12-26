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السبت، 26-12-2020 11:08 ص

كيف تقوي جهازك المناعي في أسرع وقت وتصونه على المدى الطويل!

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الوكيل الإخباري- عندما يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، يكون بمثابة دفاع داخلي ضد الجراثيم والالتهابات الضارة. ومع ذلك، فإن بناء نظام مناعة قوي لا يحدث بين عشية وضحاها.

وفي الواقع، قد تستغرق تقوية جهاز المناعة لديك أسابيع، وفقا لما ذكره توليب جافيري، الحاصل على الدكتوراه في الطب، وزميل علم الأحياء الدقيقة الطبي في مستشفى النساء في بريغهام والمتخصص في الأمراض المعدية.

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لذلك، لن تحميك جرعة من عصير الليمون والزنجبيل من الأمراض المعدية إذا كان لديك بالفعل جهاز مناعي ضعيف. ولتعزيز نظام المناعة لديك بسرعة، ستحتاج إلى التخطيط مسبقا واتباع بعض الإرشادات العامة باستمرار لعدة أسابيع على الأقل.

هل يمكنك تحسين نظام المناعة لديك في 24 ساعة؟

إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف، فلن تتمكن من إجراء تغيير معقول خلال 24 ساعة.

وجهاز المناعة هو نظام معقد يتطلب العديد من أجزاء العمل المختلفة. وبسبب ذلك، "لا توجد طريقة سريعة لتحسينه" ، كما يقول جافيري.

ولكن، إذا كنت تبحث عن أسرع طريقة لمنح جهازك المناعي وأفضل فرصة للوقاية من العدوى، فإن جافيري يقول إن شرب الكثير من الماء والحصول على قسط كاف من النوم أمر بالغ الأهمية.

كيف تقوي جهاز المناعة لديك؟

إذا كنت تتوقع أن تكون في موقف قد تتعرض فيه للكثير من الجراثيم، مثل إذا كنت ستسافر قريبا، وترغب في اتخاذ تدابير لحماية نفسك، فإليك خمس طرق لتعزيز مناعتك:

 



1. اشرب الكثير من الماء:

يقول جافيري: "إن شرب الكثير من الماء قبل الرحلة أمر مهم لأنه كلما زاد الارتفاع (العلو خلال الطيران)، انخفضت الرطوبة، ما يتسبب في فقدان كبير للسوائل".

ولكي يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، يعتمد بشكل كبير على العناصر الغذائية الموجودة في مجرى الدم، والتي تتكون في الغالب من الماء. ومن دون الماء، لا تتلقى خلايا وأنسجة الجهاز المناعي العناصر الغذائية التي تحتاجها. ويعتمد جهازك المناعي أيضا على الماء لطرد الجراثيم والفضلات.

ويمكن أن تختلف كمية المياه التي تحتاجها، ومع ذلك، يجب أن تهدف إلى شرب السوائل بانتظام على مدار اليوم.

2- احصل على قسط كاف من النوم:

يقول جافيري: "النوم مهم جدا أيضا لأنه يمكّن الجسم من تأهيل نفسه والاستعداد لليوم التالي".

ووفقا لدراسة أجريت عام 2017 ، فإن الحرمان من النوم يجعل جسمك عرضة للكثير من العوامل المعدية. ويجب أن تهدف إلى الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم العميق كل ليلة للمساعدة في تعزيز المناعة.

وإذا كنت على وشك القيام برحلة، فإن جافري يوصي بتجنب الكافيين قبل وأثناء رحلتك مباشرة لأنه يمكن أن يسبب الجفاف ويعطل جدول نومك.

3. التمرين:

قد يساعد التمرين في طرد الجراثيم من رئتيك ومجرى الهواء، ما يقلل من فرص إصابتك بالمرض. كما أنه يحفز جهاز المناعة ويحارب هرمونات التوتر التي يمكن أن تجعلك مريضا.

وإذا استطعت، فحاول القيام ببعض التمارين المعتدلة أو القوية لمدة 60 دقيقة عدة أيام في الأسبوع لعدة أسابيع. ويمكنك اختيار المشي السريع أو ركوب الدراجة حول منطقتك.

 

4- تناول فيتامين C والزنك:

يعمل كل من فيتامين C والزنك على تحسين دفاعاتك ضد مسببات الأمراض وهما عنصران أساسيان في المناعة.

ويرتبط نقص هذين المغذيين بحالات أكثر تواترا وشدة للعديد من الأمراض، بما في ذلك الملاريا والإسهال ونزلات البرد والالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

ويمكنك استشارة طبيبك حول ما إذا كنت تحتاج إلى هذه المكملات وما هي الجرعة المناسبة لك.

5- تناول مرق العظام:

قد يساعد حساء الدجاج المصنوع من مرق العظام في تنظيف ممرات الجهاز التنفسي وتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد جدا للبروتين، وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

وعلى الرغم من أن الأدلة بشأن مرق العظام لا تدل بشكل قاطع على فوائده، إلا أن البروتين عنصر غذائي مهم للمناعة لأنه ضروري لعمل الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورا رئيسيا في استجابتك المناعية.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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