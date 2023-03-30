كيف تمنع رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟

الوكيل الإخباري- يمكن أن يوفر الصيام خلال شهر رمضان العديد من الفوائد الصحية، مثل تحسين نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة بسبب انخفاض تدفق اللعاب الذي يلعب اللعاب دوراً مهماً في الحد من نمو البكتيريا في الفم.



فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ على رائحة فم منتعشة أثناء الصيام وحماية صحة فمك خلال شهر رمضان، وفق ما أورد موقع دينتسوادي الإلكتروني:

اضافة اعلان



نظف أسنانك مرتين في اليوم





اغسل أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمدة 2-3 دقائق بعد الإفطار والسحور لتقليل تكون البلاك. يساعد تنظيف أسنانك على إزالة جزيئات الطعام والبكتيريا التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.



استخدام الخيط للتنظيف





تذكر أن تنظف أسنانك يومياً بوسائل مساعدة بين الأسنان مثل الخيط. يمكن أن تقلل هذه الأدوات من فرص الإصابة بأمراض اللثة عن طريق إزالة الطعام من الأماكن التي لا تستطيع فرشاة أسنانك الوصول إليها.

نظف لسانك





استخدم مكشطة اللسان لإزالة بكتيريا الفم من لسانك للحفاظ على فمك صحياً ومنتعشاً. هذا يمكن أن يمنع رائحة الفم الكريهة لأن البكتيريا على اللسان يمكن أن تسبب ذلك.

تجنب بعض الأطعمة





تجنب الأطعمة مثل البصل والثوم والتوابل أثناء الإفطار لمنع رائحة الفم الكريهة. بدلاً من ذلك، تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والكرفس، والتي يمكن أن تدمر جزيئات الطعام والبكتيريا.

شرب الكثير من الماء





اشرب الكثير من الماء عندما لا تكون صائماً، فهذا يساعد على طرد جزيئات الطعام التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة. حاول شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور. يمكنك تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء في الإفطار للحفاظ على رطوبة فمك.

الحد من الكافيين والأطعمة السكرية





من الأفضل تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي لمنع الجفاف، لأن لها آثار مدرة للبول يمكن أن تسبب لك خسارة المزيد من الماء. ويمكن أن تسبب الأطعمة السكرية رائحة الفم الكريهة عن طريق تحفيز نمو البكتيريا في الفم. يعد شرب الماء أو شاي الأعشاب خياراً أفضل.

انتظر قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة





بعد الإفطار، من الأفضل أن تنتظر 30-60 دقيقة قبل تنظيف أسنانك. يمنح هذا اللعاب وقتاً كافياً لإزالة جزيئات الطعام بشكل طبيعي ويسمح لفمك بالعودة إلى مستواه الحمضي الطبيعي.

قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام





للحفاظ على صحة أسنانك ولثتك، من الضروري زيارة طبيب أسنانك واتباع روتين فعال لنظافة الفم من أجل خطة أسنان مخصصة. من الجيد تحديد مواعيدك قبل رمضان وبعده للتأكد من أن صحة أسنانك تحت السيطرة.

استخدام غسول الفم



يمكن أن يساعد استخدام غسول الفم الخالي من الكحول في قتل البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة. يمكن للكحول أن يجفف فمك ويزيد من سوء رائحة الفم الكريهة، لذلك من المهم البحث عن خيار خالٍ من الكحول.

تجنب التدخين



لا يسبب التدخين رائحة الفم الكريهة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى أمراض اللثة ومشاكل أخرى تتعلق بصحة الفم. إذا كنت تدخن، فحاول الإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان وتقليله على الأقل قدر الإمكان.



24

اظهار أخبار متعلقة

