الأربعاء 29-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤيد مروان نجم فريق "تويوتا جازو للسباقات – الأردن" يشارك في الجولات التأهيلية لسباق الدرفت "تاندوم"

الامن العام يلقي القبض على سالب بنك بعمان .. ويفجر مفاجأة !

توجيهات من مدير الأمن العام اليوم الاربعاء

قرار عاجل من الضمان الاجتماعي

مصدر دبلوماسي: البرازيل تستدعي سفيرها من إسرائيل

عاجل الملك: لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

استهداف آليات للاحتلال في رفح

مقتل 10 عسكريين إسرائيليين منذ بدء عملية رفح

قطر واليونان تبحثان التطورات في غزة

سرايا القدس تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال

الأربعاء، 29-05-2024 02:03 م

كيف تنام جيداً في الاجواء الحارة؟

main_image6656c744955f2


الوكيل الإخباري - كان عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق، ومن المرجح أن يتجاوزه عام 2024. ويتوقع خبراء الأرصاد صيفاً حارقاً آخر في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وتشير الدراسات إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تجعل من الصعب النوم والاستمرار فيه، ما يضر بجهاز المناعة، ونظام القلب والأوعية الدموية، والأداء المعرفي، والحالة المزاجية.

اضافة اعلان


وطوال الليل، يمر الجسم بمراحل نوم مختلفة. ونظراً لأن تنظيم درجة حرارة الجسم يكون أقل فاعلية خلال مراحل معينة من النوم، فقد توقظك الغرفة الساخنة، حتى يتمكن الجسم من استئناف عملية التنظيم الحراري.


ولهذا السبب تعتبر درجة الحرارة عنصراً حاسماً في النوم الصحي ليلاً، ويأتي مكيف الهواء على رأس أدوات الحصول على نوم هادئ في صيف حار.


الاستحمام
ووفق "فري ويل هيلث"، قد يبدو أن أخذ حمام بارد وسيلة واضحة للتبريد بسرعة، لكن الدراسات أظهرت أن الاستحمام بالماء الدافئ قبل ساعات قليلة من موعد النوم يمكن أن يسهل النوم.


ولا ينبغي أن يكون الماء ساخناً جداً حتى لا يفاقم التعرّق، وإنما بارد بشكل معتدل إلى دافئ، هكذا سيرسل الاستحمام الجسم إلى وضع التبريد، وهو ما يساعد في تعزيز النوم، حيث تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي أثناء الليل.


ويوصي الخبراء باستخدام بيجامات وفرش وأغطية للسرير من أقمشة قابلة للتنفس، مثل القطن أو الكتان، ولا مانع من تبريد الأغطية، فقد يساعد ذلك على الدخول في عمق النوم، وتفادي عدم الراحة أو التعرّق.


كما قد يكون مفيداً وضع منشفة تحتوي على كيس من الثلج جوار السرير، لتبريد الجبهة إذا شعرت بأن حرارة الجسم تعيق الاستغراق في النوم.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_5_24_14_44_54_859

دراسة: قشر البرتقال يعزّز صحة القلب

133-233804-gluten-sensitivity-food_700x400

ما هي حساسية الجلوتين؟

555555

سر البشرة النضرة.. المكملات الغذائية بدلاً من كريمات الكولاجين

tbl_articles_article_34885_94d06f9f4e-0d44-422b-957f-2573beb34f70

هل صبغ الشعر آمن أثناء الحمل؟

5-طرق-طبيعية-لعلاج-التهاب-الأوتار-1653929622871

التهاب أوتار الكتف- هكذا يمكنك الوقاية

2019_12_9_19_0_32_170

انتبه- أدوية يجب تناولها على الريق

أخبار متعلقة
2023_5_30_22_45_26_257

علامة شائعة تكشف ارتفاع الكوليسترول

1-117

التوت.. العلاج الطبيعي لصحة قلبك وعقلك