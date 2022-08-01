كيف نتعامل مع البشرة الحساسة؟

الوكيل الإخباري - يعتبر البعض أن بشرتهم حساسة لأن منتجات العناية بالبشرة أو المنتجات المنزلية التي تلامس بشرتهم تسبب اللسع أو الحرقان أو الحكة أو الاحمرار أو الضيق. أو يقولون إنهم يمتلكونها لأنه على الرغم من عدم وجود تأثيرات مرئية لديهم بعد ملامسة المنتج، إلا أنه دائمًا ما يجعل بشرتهم تشعر بعدم الارتياح.





اضافة اعلان

كيف نعرف أن بشرتك حسّاسة؟

اطلب من طبيب الأمراض الجلدية فحص بشرتك. هذه هي أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت بشرتك حساسة أو ما إذا كان هناك شيء آخر يسبب حالة بشرتك.

ما الذي يسبب تفاعلات البشرة الحساسة؟

تشمل أسباب تفاعلات البشرة الحساسة ما يلي: اضطرابات الجلد أو تفاعلات حساسية الجلد مثل الأكزيما أو الوردية أو التهاب الجلد التماسي التحسسي الجلد الجاف أو المصاب بشكل مفرط والذي لم يعد قادرًا على حماية النهايات العصبية، مما يؤدي إلى تفاعلات الجلد، التعرض المفرط للعوامل البيئية الضارة بالجلد مثل الشمس والرياح أو الحرارة الزائدة أو البرودة، والعوامل الوراثية والعمر والجنس والاختلافات العرقية في حساسية الجلد غير محددة جيدًا ولكنها لا تزال تلعب دورًا في التسبب في تفاعلات الجلد.

تنظيف البشرة الحساسة

من شخص إلى آخر، تستجيب البشرة الحساسة بطرق مختلفة للتنظيف. لكن معظم أطباء الجلد يتفقون على عدم استخدام صابون «مزيل العرق» أو صابون معطر يحتوي على منظفات قوية على الوجه.

تنظيف البشرة الحساسة

من شخص إلى آخر، تستجيب البشرة الحساسة بطرق مختلفة للتنظيف. لكن معظم أطباء الجلد يتفقون على عدم استخدام صابون «مزيل العرق» أو صابون معطر يحتوي على منظفات قوية على الوجه.

الترطيب

تساعد منتجات الترطيب البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة بحيث تقاوم الجفاف والاحتكاك.



تجنّب هذه المنتجات

المنتجات التي تحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا أو مزيل العرق، كحول، الريتينويد أو أحماض ألفا هيدروكسي.

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة

