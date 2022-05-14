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السبت، 14-05-2022 04:15 م

كيف نحافظ على صحة فم وأسنان أطفالنا؟

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الوكيل الإخباري - من المُهم تعليم الأطفال منذ سن مُبكرة كيفية الاهتمام بأسنانهم والحفاظ على صحة الفم والأسنان.

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تُعتبر الأسنان البنية أسنانا مُؤقتة، وهي أول الأسنان التي تظهر عند الطفل، كما تبدأ في تجهيز أماكن الأسنان الدائمة طيلة فترة نمو الطفل، لهذا من الضروري الاهتمام بها لتجنب ظهور أي تسوس أو التهاب فموي قد يُؤثر على الأسنان التي ستنمو لاحقا.

حوالي 60 إلى %90 من الأطفال حول العالم يُعانون من التسوس. لهذا يُسلط الضوء أطباء الأسنان من خلال حصص الماستر كلاس المُنظمة من طرف كولجيت على بعض النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الفم والأسنان عند الأطفال:

1 - تعليم الطفل العادات الجيدة لتنظيف الأسنان بشكل صحيح، باستخدام الفرشاة ومعجون أسنان يُناسب سنه: بتطبيق حركات دائرية خفيفة خلال فرش الأسنان دون أن ننسى تنظيف اللسان.
2 - عند ظهور أول الأسنان عند الرضيع، يجب أن تحرصوا على تنظيفها.
3- لا تنسوا تغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر
4- قوموا بزيارات منتظمة لطبيب الأسنان طيلة فترة نمو طفلكم
5- احرصوا على علاج السن الذي يظهر عليه التسوس بشكل سريع قبل أن يتطور
يجب اتباع نظام غذائي صحي لتجنب أي نقص في الفيتامينات أو الكالسيوم
استهلكوا أطعمة مُتنوعة ومشتقات الحليب التي تلعب دورا كبيرا في حماية الأسنان
6- تجنبوا السكريات، الحلويات والسكاكر للوقاية من التسوس
7- تجنبوا تناول الأطعمة الخفيفة بين الوجبات الرئيسية
8- تناولوا الوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه ومشتقات الحليب الغنية بالكالسيوم
9 - تجنبوا تناول المشروبات الغازية واستبدلوها الماء أو الحليب

 

صحتي 

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