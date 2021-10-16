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السبت، 16-10-2021 08:15 ص

كيف يؤثر الإفراط في الطعام على جهاز المناعة

طعام


الوكيل الإخباري - لا يؤدي الإفراط في تناول الطعام بانتظام إلى زيادة الوزن فحسب، بل يؤدي أيضا إلى الإضرار بجهاز المناعة.

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وحول هذا الموضوع، حذرت خبيرة التغذية ناتاليا كروغلوفا في مقابلة مع "سبوتنيك"، من الإفراط في تناول الطعام.


وقالت الخبيرة: "الإفراط في الأكل يمكن أن يؤثر على إرهاق الجهاز الهضمي، وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف امتصاص العناصر الغذائية، عندما لا توجد إنزيمات كافية لهضم كمية الطعام التي تدخل الجسم".


ووفقا للخبيرة، يمكن أن تكون إحدى نتائج الإفراط في تناول الطعام هي انتهاك لجهاز المناعة.


وتابعت بالقول: "جزئيا، تلك الأطعمة التي لا يمكن هضمها تمر دون تغيير عبر الجهاز الهضمي، مما يتسبب في عمليات التعفن، وهذا يعطل عمل الجراثيم المعوية، والبكتيريا المفيدة، ويقلل من تنوعها وكميتها. وتؤثر البكتيريا المعوية، على الاستجابة المناعية للجسم".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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