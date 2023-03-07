كيف يؤثر تلوث الهواء على الصحة النفسية؟

الوكيل الإخباري- تلوث الهواء لا يؤثر سلبًا فقط على القلب والرئتين، بل يشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على الصحة العقلية، حيث يزيد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية، بحسب دراسة حديثة منشورة بمجلة "جاما للطب النفسي".

اضافة اعلان



ووجد باحثو الدراسة أن الأشخاص الذين يتعرضون لملوثات الهواء بشكل مستمر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق بنسبة تتراوح بين 8 و17% و9 و14% على الترتيب، مقارنة بالذين يعيشون في مناطق ذات هواء أقل تلوثًا.



وأوضح الباحثون أن ملوثات الهواء التي تسبب الإصابة بالاكتئاب والقلق تشمل "عوادم السيارات وأدخنة مصانع الفحم"، وفقًا لشبكة CNN.



وعندما فحص الفريق البحثي سجلات 390 ألف شخص في المملكة المتحدة البريطانية، لاحظوا أن أكثر من 13 ألف منهم شُخّصوا بالاكتئاب و15.835 أصيبوا بالقلق.



وافترض الباحثون أن السبب يرجع إلى تضرر الجهاز العصبي المركزي، لا سيما الدماغ، من تلوث الهواء.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة