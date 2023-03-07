الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف طرد وقسائم شرائية على الأسر العفيفة

413 ألف مؤمن عليها مشتركة فعالة في الضمان الاجتماعي

الجمارك تدعو المسافرين للتصريح عن الأموال الزائدة عن 10 آلاف دينار

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى وصلتنا عن خلط البنزين

مذكرة بين الضمان والخدمات الطبية لعلاج الحالات القضائية من المتقاعدين

سوريا تسجل عدد كبير من الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية

أمر مالي حكومي جديد بشأن النفقات الجارية والرواتب

الملك يستقبل رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي

تحويل رواتب معلمي الإضافي السوريين العاملين على الفترة المسائية للبنوك

دينارين ونصف للكيلو غرام .. ارتفاع سعر الرمان في السوق المركزي

الثلاثاء، 07-03-2023 01:31 م

كيف يؤثر تلوث الهواء على الصحة النفسية؟

تعرف-على-أضرار-تلوث-الهواء-5095


الوكيل الإخباري- تلوث الهواء لا يؤثر سلبًا فقط على القلب والرئتين، بل يشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على الصحة العقلية، حيث يزيد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية، بحسب دراسة حديثة منشورة بمجلة "جاما للطب النفسي".

اضافة اعلان


ووجد باحثو الدراسة أن الأشخاص الذين يتعرضون لملوثات الهواء بشكل مستمر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق بنسبة تتراوح بين 8 و17% و9 و14% على الترتيب، مقارنة بالذين يعيشون في مناطق ذات هواء أقل تلوثًا.

وأوضح الباحثون أن ملوثات الهواء التي تسبب الإصابة بالاكتئاب والقلق تشمل "عوادم السيارات وأدخنة مصانع الفحم"، وفقًا لشبكة CNN.


وعندما فحص الفريق البحثي سجلات 390 ألف شخص في المملكة المتحدة البريطانية، لاحظوا أن أكثر من 13 ألف منهم شُخّصوا بالاكتئاب و15.835 أصيبوا بالقلق.


وافترض الباحثون أن السبب يرجع إلى تضرر الجهاز العصبي المركزي، لا سيما الدماغ، من تلوث الهواء.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_3_6_18_31_20_252

أسباب البواسير لدى الرضع.. الأعراض وطرق العلاج

233798

كيف تحمي نفسك من التسممات الغذائية التي تنقلها اللحوم والدواجن؟

tbl_articles_article_36034_5855c11990d-ed12-4ad7-9fef-9ea05eea1a18

لماذا لا يستجيب البعض لعلاج التهاب المسالك البولية؟

0x0---1500287026116

خبراء يوصون بوجود 4 انواع من الفواكه في النظام الغذائي اليومي

tbl_articles_article_25515_174772e8022-a3b9-41af-a12d-fff27e265b4c

الكشف عن أكثر الأمراض انتشارا بين الرجال والنساء في مصر

2018_2_16_19_45_37_290

طبيب يكشف عن أهم فحوصات القلب

أخبار متعلقة
10-important-factors-causes-obesity-know-about-dangerous-disease

دراسة جديدة تكشف خطراً داهماً للبدانة على حياة الإنسان

ed35cf48c486a9ec78d6200c3a857179b

دراسة تكشف المزيد من الفوائد المذهلة لزيت الزيتون

image

دراسة: المشاعر السلبية تنتقل بالعدوى

2023221125957638JA

دراسة : البشر يحتاجون لنوم ساعات أطول في الشتاء

1_74

ما فائدة المشي 20 دقيقة بعد سن الأربعين ؟

download

النوم أطول في الشتاء.. أقل عمقاً في الخريف