الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

محافظ مأدبا لـ الوكيل: زيارة الخصاونة للمحافظة أضافت حافزاً لتطوير بعض المشاريع

الملك يزور مديرية الأمن العام اليوم

العمري والبوريني.. نشطاء السوشال ميديا اللذان رحلا بنفس السيناريو

الصحة لـ الوكيل : اتصالات مكثفة مع السعودية لاعتماد 'سينوفارم'

وزارة العمل تدعو الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة

الأوبئة : لم يصل العالم بَعد لمناعة مجتمعية ضد كورونا

اكتشاف جينات جديدة مسؤولة عن مرض "قاتل" يصيب البشر

تطورات مهمة في قضية مقتل سوري داخل فيلا نانسي عجرم

حملة رقابية مشددة للتأكد من التزام المنشآت بحظر التدخين

الخارجية لـ الوكيل : نحو 20 وفاة لأردنيين يتم نقلها إلى المملكة شهريا

الإثنين، 21-06-2021 10:56 ص

كيف يساعد ارتداء الجوارب قبل النوم في منع الأرق

e0eb8670-060c-4d07-b995-b097d2a4f4aa_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري _ يعتبر النوم الجيد ليلًا أمراً مهماً للغاية من أجل حياة صحية وحتى يتسنى للأشخاص إنجاز عملهم فى اليوم التالي بكل نشاط وحيوية، حيث إن قلة النوم قد تكون عاملاً أساسياً لفقدان القدرة على التركيز فى العمل وإنجاز المهام اليومية، كما قد يكون مدخلًا للإصابة ببعض الأمراض المزمنة.


وفقاً لأحد الخبراء فإن ارتداء الجوارب يساعد على النوم ليلاً، موضحًا أن ارتداء الجوارب قبل النوم يعمل على تسخين درجة حرارة الجسم من خلال المناطق المحيطة باليدين والقدمين، ثم خلعهم بعد فترة من الوقت بما يساعد على النوم.

اضافة اعلان


ويحقق الخبراء بشكل أكبر في العلم الكامن وراء كيفية تأثير هذا التغيير في درجة الحرارة الأساسية على الجسم، حيث يشير إلى أن تسخين الجسم بعد ارتداء الجوارب ثم خلعها ليبرد الجسم يرسل إشارة للمخ بأن وقت النوم قد حان.

 

لذلك خلال النهار نشعر بالدفء تمامًا، وبعد ذلك مع قدوم المساء وانخفاض درجة حرارة أجسامنا إلى حد ما تجعلنا سعداء ومستعدين للنوم، وهذا هو بالضبط ما يفعله الحمام، فإنه يجعلك تستعد للنوم، وينطبق هذا المبدأ نفسه على ارتداء الجوارب ثم خلعها.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1021942509_0_78_3640_2048_1000x541_80_0_0_2a1eb88014f48276531687896016cb5d

اكتشاف جينات جديدة مسؤولة عن مرض "قاتل" يصيب البشر

skynews-fan-bed-sleep-bedroom_4726849

5 مشاكل صحية تصيبك نتيجة تشغيل المروحة أثناء النوم

أورام_العمود_الفقري

تجنبوها فوراً.. هذه الأطعمة تجعل عظامكم هشة للغاية

jpg

احذروا .. انتفاخ البطن قد يشير إلى مرض خطير

tbl_articles_article_25060_3849ba93afc-9563-4d6b-910f-6d160a2b94fc

كوب سحري قبل النوم يمنحك فوائد صحية مذهلة.. تعرف إليه

main_image5c3d0cfebb1a4

احذر منه.. التعب عند الاستيقاظ يؤكد إصابتك بمرض مزمن

أخبار متعلقة
1592738718273

المشروبات التي تزيد الطاقة والإنتاجية خلال النهار