كيف يساعد ارتداء الجوارب قبل النوم في منع الأرق

الوكيل الإخباري _ يعتبر النوم الجيد ليلًا أمراً مهماً للغاية من أجل حياة صحية وحتى يتسنى للأشخاص إنجاز عملهم فى اليوم التالي بكل نشاط وحيوية، حيث إن قلة النوم قد تكون عاملاً أساسياً لفقدان القدرة على التركيز فى العمل وإنجاز المهام اليومية، كما قد يكون مدخلًا للإصابة ببعض الأمراض المزمنة.





وفقاً لأحد الخبراء فإن ارتداء الجوارب يساعد على النوم ليلاً، موضحًا أن ارتداء الجوارب قبل النوم يعمل على تسخين درجة حرارة الجسم من خلال المناطق المحيطة باليدين والقدمين، ثم خلعهم بعد فترة من الوقت بما يساعد على النوم.

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ويحقق الخبراء بشكل أكبر في العلم الكامن وراء كيفية تأثير هذا التغيير في درجة الحرارة الأساسية على الجسم، حيث يشير إلى أن تسخين الجسم بعد ارتداء الجوارب ثم خلعها ليبرد الجسم يرسل إشارة للمخ بأن وقت النوم قد حان.



لذلك خلال النهار نشعر بالدفء تمامًا، وبعد ذلك مع قدوم المساء وانخفاض درجة حرارة أجسامنا إلى حد ما تجعلنا سعداء ومستعدين للنوم، وهذا هو بالضبط ما يفعله الحمام، فإنه يجعلك تستعد للنوم، وينطبق هذا المبدأ نفسه على ارتداء الجوارب ثم خلعها.



المصدر : الامارات نيوز