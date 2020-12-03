الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 01:41 م

كيف يعمل لقاح فايزر داخل الجسم .. علماء يُجيبون

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الوكيل الإخباري _ اشار علماء بريطانيون الى ان لقاح “فايزر” مصنوعًا من فيروس كورونا الفعلي، ولكن باستخدام الشفرة الجينية للمادة التي تغطي سطح الفيروس التاجي.

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حيث يتم حقن اللقاح في الجسم للمرة الأولى، لتقوم خلايا الجسم  بصنع بعض البروتين الضار، مؤكدين أن جرعة واحدة ستكون كافية لاستجابة جهاز المناعة، مما سيجعله يتفاعل عند عثوره ع الفيروس الحقيقي.

وتابع العلماء: “يتطلب لقاح فايزر أخذ جرعتين تفصل بين كلٍ منهما أسابيع عدة”.


ومن المتوقع ان تقوم شركة فايزر الألمانية بإنتاج 50 مليون جرعة على مستوى العالم، بحلول نهاية العام.

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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