كيف يعمل لقاح فايزر داخل الجسم .. علماء يُجيبون

الوكيل الإخباري _ اشار علماء بريطانيون الى ان لقاح “فايزر” مصنوعًا من فيروس كورونا الفعلي، ولكن باستخدام الشفرة الجينية للمادة التي تغطي سطح الفيروس التاجي.





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حيث يتم حقن اللقاح في الجسم للمرة الأولى، لتقوم خلايا الجسم بصنع بعض البروتين الضار، مؤكدين أن جرعة واحدة ستكون كافية لاستجابة جهاز المناعة، مما سيجعله يتفاعل عند عثوره ع الفيروس الحقيقي.



وتابع العلماء: “يتطلب لقاح فايزر أخذ جرعتين تفصل بين كلٍ منهما أسابيع عدة”.







ومن المتوقع ان تقوم شركة فايزر الألمانية بإنتاج 50 مليون جرعة على مستوى العالم، بحلول نهاية العام.



المصدر : الإمارات نيوز



