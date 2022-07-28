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الخميس، 28-07-2022 03:43 م

كيف يمكنك منع الغثيان بعد التمارين الرياضية

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الوكيل الإخباري - ما هي أسباب الشعور بالغثيان بعد ممارسة التمارين الرياضية، إذ يتعرض بعض النساء للشعور والرغبة في القيء والغثيان بعد ممارسة التمارين الرياضية وهو أمر شائع لكن مزعج للغاية ويحرق عليك شعور الإنجاز بما بذلته في التمارين الرياضية.

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أسباب الشعور بالغثيان بعد ممارسة التمارين الرياضية

 

- الأكل قبل التمرين بوقت قصير
- نوعية الطعام الذي تأكلينه قبل الرياضة

- شرب الكثير من الماء
تجاوز تمارين الإحماء
نوعية التمارين الرياضية
ممارسة الرياضة في الجو الحار

 

فيما يلي بعض النصائح للوقاية من الغثيان بعد التمرين بحسب موقع Healthline  للصحة والمعلومات الطبية:

- خففي من روتين التمرين الجديد وزيدي عليه تدريجياً: يمكن أن يساعد ذلك جسمك في التعود على المستوى الجديد من النشاط، وتقليل فرص الشعور بالغثيان. 
- إختيار نوع الطعام بعناية قبل ممارسة التمارين الرياضية: تجنبّي الأطعمة بطيئة الهضم، والأطعمة الغنية بالألياف المُعقدة قبل ممارسة الرياضة. قد يساعد تخطي الأطعمة الغنية بالبروتينات والدهون قبل ممارسة الرياضة على إفراغ المعدة والوقاية من الشعور بالغثيان بعد الرياضة. كذلك، حاولي ترك مهلة لا تقل عن 3 ساعات بين الأكل والتمارين الرياضية حتى ولو كانت قليلة الكثافة.
- تجنبي المبالغة في شرب المياه: حافظي على رطوبة جسمك عن طريق شرب الماء بشكل متقطع، لكن لا تفرطي في شرب الماء كي تتجنبي قلة الصوديوم في الدم.
- اختاري التدريبات ذات التأثير المعتدل: إذا كان كل تحرك وقفز يجعلك ترغبين بالتقيؤ، فجربي تمارين أكثر ثباتاً، مثل المشي أو ركوب الدراجات.
- خذي فترات راحة إذا كان الجو حاراً: يمكن أن تساعدك لحظات البرد في إعادة تجميع طاقتك والشعور بالراحة. أشارت بعض الأبحاث، إلى أن المشي بعد التمرين أو الاستلقاء على الظهر مع رفع القدمين لمستوى أعلى من المعدة قد يساعد على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، ولا سيما الإسهال.

 

 

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