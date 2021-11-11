كيف يمكن الاستمتاع بالطعام وخسارة الوزن بشكل صحي معاً؟

الوكيل الاخباري- أشار خبراء في التغذية إلى أنه ”يمكن أن تتوافق إستراتيجيات الأكل الواعي مع إستراتيجيات فقدان الوزن الصحي“.



و“الأكل الواعي“ هو أداة للمساعدة في إنقاص الوزن، تساعد في التركيز على مستويات الجوع والامتلاء، أي الإدراك بأنك تأكل لأنك جائع وتريد الطعام، وليس فقط لوجود كمية كبيرة من الطعام أمامك.

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ويشمل ذلك يضع خطوات مثل: التيقظ أثناء تناول الطعام، وأخذ الوقت للجلوس دون أي إلهاء، وإبطاء وتيرة تناول الطعام وتذوقه“.

وأكدت الخبيرتان الأمريكيتان في التغذية ليزا ستولمان وليزا يونغ، خلال مؤتمر ”الغذاء والتغذية التابع لأكاديمية التغذية وعلم التغذية“ بالولايات المتحدة، أن ”أداء هذه الخطوات سيساعدنا في الحصول على صحة أفضل وإنقاص الوزن“، وفقا لـ ”سي إن إن هيلث“.



كما نصحتا بـ ”البدء في تناول الطعام بعناية، والانتباه إلى ما إذا كنا نستمتع بما نأكله أم لا، وضرورة أن نتعلم متى نشعر بالشبع؛ عندما نأكل بانتباه، فإننا نميل إلى إبقاء كمية الطعام تحت السيطرة“.



وأشارت الخبيرتان إلى أنه ”كلما كان الشخص يأكل بشكل أسرع، زادت احتمالية زيادة وزنه، إذ وجدت دراسة حديثة أن من يأكلون بسرعة أكثر عرضة بنسبة 42% لزيادة الوزن من الذين يأكلون ببطء“.

المصدر: إرم