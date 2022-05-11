الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يقتحم منزل شيرين أبو عاقلة في القدس

لتجنب التوقيف في المطارات.. العدل توفر 9 محاسبين على مدار الساعة

إنهاء المرحلة الاولى من تشريح أبو عاقلة

العسعس: لا رفع للنسب الضريبية على السلع

الغذاء والدواء: إيقاف 36 منشأة عن العمل خلال فترة عيد الفطر

بيتكوين تتراجع 55% من ذروتها في نوفمبر

تحديد موعد ومكان تشييع جثمان شيرين ابوعاقلة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

محاكمة صبي طعن فتاة حتى الموت بسبب سناب شات في بريطانيا

الصحفي المصاب علي السمودي يروي تفاصيل إطلاق النار عليه وعلى شيرين أبو عاقلة

الأربعاء، 11-05-2022 01:58 م

كيف يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية؟

b933bfa7-4682-4d0c-a5c0-8cca999d6b67


الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور إيغور أورلوف، أخصائي طب الأعصاب، أنه يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية بمساعدة زيت الكافور.

اضافة اعلان

ويشير الأخصائي في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن الشعور بالصداع هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب وتناول الأدوية. ولكن أقراص الأدوية ليست الوحيدة التي تساعد على التخلص من الصداع. لأنه توجد طريقتين تساعدان على التخلص من آلام الرأس من دون أدوية.

 

ويضيف، من الأسباب الشائعة للصداع، ضعف تدفق الدم إلى الدماغ. ويصف الأطباء للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب الصحي أدوية تحسن تدفق الدم إلى الدماغ. ولكن بالإضافة إلى الأدوية، يمكن تنقيط قطرات زيوت معينة في الأذن لتنشيط الدورة الدموية الدماغية.


ويقول، "يمكن تنقيط قطرات من زيت الكافور وبعد ذلك وضع قطنة في الأذن. هذه العملية تنشط الدورة الدموية الدماغية. لذلك إذا كان الشخص يعاني من الصداع فيمكنه بهذه الطريقة التخلص من الألم".


ويضيف، والطريقة الثانية للتخلص من آلام الرأس أو لتخفيفها، هو تدليك الأذنين.


ويقول، "يمكن تدليك الأذنين بواسطة راحة اليدين مع ضغط خفيف وحركة بطيئة. هذه العملية تساعد على ارتفاع الضغط، ما يساعد على تخفيف الصداع وتحسين الدورة الدموية الدماغية والتخلص من طنين الأذن أيضا. ولكن يجب ألا يشعر الشخص بأي ألم خلال التدليك".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60bd9bfab4f3e7af5034c1218091f0b5

5 أطعمة لتعزيز نمو الشعر

661d7d566e5942206bf693ee95bb38b5

لماذا يصاب كبار السن بالإمساك المزمن؟

20190415040248248

هذه ابرز المواد الغذائية التي تتسبب بالتهاب المفاصل

2019_11_21_12_0_41_926

فايزرللأدوية تستحوذ على الشركة المنتجة لعلاج الصداع النصفي

thalasemia-curable-1

بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا.. كل ما تريد أن تعرفه عن المرض الخطير

627ad3f14c59b733ae7003d8

منتج غذائي يتسبب بتورمات صباحية عند تناوله ليلا

أخبار متعلقة
أسباب_التشنج_العصبي

أعراض مرض ضمور العضلات الشوكي وطرق علاجه

نوم

علماء يكشفون عن عدد ساعات النوم المثالية لصحة الدماغ

Doc-P-948154-637871125641941378

خبراء ينسفون قاعدة 8 ساعات للنوم الصحي

numbness-down-one-side-of-the-body-is-a-sign-of-a-stroke-in-men

اضطرابات سريان الدم في الرأس.. أعراضه وأسبابه

626439a94236042b5c6aee70

طبيبة تكشف عن أنواع الصداع الأكثر خطورة

tbl_articles_article_16122_206fe8bd32-e7ee-4d4d-872c-05a9b45c9c50

المسكنات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصداع