كيف يمكن للوالدين إظهار الحب لأطفالهم؟

الوكيل الإخباري - أهم الهدايا التي يمكن أن نقدمها لأطفالنا هي القبول والاستقرار، والأهم من ذلك الحب بالطبع، فالآباء يحبون أطفالهم، لكن الحب ليس مجرد اسم، بل فعل، كما يمكن أن يكون إظهار حبك لطفلك في بعض الأحيان أمر ليس بالسهل.

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وهناك طرق بسيطة للتعبير عن حبك لطفلك حتى يشعر به، ومن هنا إليكِ 6 طرق لمساعدة الأطفال على أن يكونوا أكثر ذكاءً عاطفياً:

-استمع لطفلك

يريد طفلك أن يعرف أنه مهم بالنسبة لك. تأكدي من أن طفلك يعرف أنك مهتمة بأفكاره، تحدثي إليه، واسأليه عن آرائه حول أمور تتعلق بحياته، أظهري له أن أفكاره تهمك.



-استمتعا معاً

ابحثي عن طرق للاستمتاع معا من خلال اللعب معه والدخول إلى عالمه الطفولي، هذه هي أفضل طريقة للتواصل مع ابنك وإظهار أنك تُقَدرينه بما يكفي لتوفير الوقت لقضائه معا.



-مبادلته العناق كثيراً

إن قولك "أحبك" لطفلك أمر مهم للغاية، لكن لا تقللي من شأن الأهمية التي تتمتع بها اللمسة الجسدية واحتضانه في تعزيز رابطة المحبة معه.

ويقول أحد المعالجين النفسيين: "يعد العناق أمراً مهماً خاصة بالنسبة للمراهقين الذين لا يزالوا بحاجة إلى الطمأنينة الجسدية مثل البالغين".. "ابذلِي جهداً لعناقهم كل يوم قدر الإمكان".



-ادعمي طفلك حتى عندما يخطئ

يحتاج الأطفال إلى معرفة أننا نحبهم حتى لو أخطأوا، وتقول لورا جيراك، دكتوراة أخصائية نفسية للأطفال في مستشفى أكرون للأطفال: "كن داعماً لهم".. عليك بالتعبير عن فخرك بهم لتحملهم المسؤولية"، كما يمكن استخدام هذا الخطأ كفرصة تعليمية للمستقبل.



-تعزيز صداقاته

ساعدي طفلك على تطوير علاقات إيجابية مع الأصدقاء والأشقاء وأعضاء المجتمع، وعليك بتعليمه اللطف وتشجيعه على المشاركة في الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي مثل الرياضة، كما يمكنك التعرف على أصدقائه والتحدث عن العلاقات المسؤولة والمحترمة.



-الاهتمام بصحته وسلامته

أظهري مدى اهتمامك به من خلال اصطحابه إلى الطبيب بانتظام لرعايته، واحرصي على التطعيمات الموصى بها لحمايته من الأمراض المعدية، قومي بتعليمه كيفية تجنبه الإصابات، وتوفير نظام غذائي صحي ومغذي، وتشجيعه على الكثير من النوم وممارسة الرياضة.

زهرة الخليج

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