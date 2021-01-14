لأسباب هامة.. تجنب ارتداء البيجاما نفسها لـ3 أيام متتالية

الوكيل الاخباري - يرتدي الكثير من الأشخاص ملابس النوم لليالٍ عدة متتالية. ويبدو أن هذا خطأ كبير. والسبب بحسب الخبراء هو أن قماشها يحتك بالجلد أثناء النوم، مما يؤدي إلى تراكم البكتيريا الضارّة وبقايا الجلد الميت عليها.

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ومن الممكن بحسب الخبراء أن تنتقل هذه البقايا وتلك البكتيريا إلى غطاء الفراش، ما قد يسبّب مع مرور الوقت حدوث التهابات. كما قد تنتقل هذه الجزيئات الضارة إلى الملابس الأخرى اثناء عملية الغسل، علماً أنه لا يمكن هذه العملية أن تزيل كل الميكروبات.



ولا يؤثر هذا سلباً في الصحة فقط، بل إنه ينعكس على نوعية النوم أيضاً. فقد يؤدي ارتداء البيجاما نفسها لأيام عدة إلى حكة الجلد، وهو ما يحول دون القدرة على النوم بشكل صحي وسليم. كما قد يؤدي الى تعزيز الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون منها ونمو البثور وحبّ الشباب، فضلاً عن احتمال صدور الرائحة الكريهة. ولمنع هذا، من المهم تبديل ملابس النوم مرة كل يومين.

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