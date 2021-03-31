لإنقاص الوزن سريعا.. دراسة تنصح بفعل شيء واحد لمدة 5 أيام قبل بدء أي حمية

الوكيل الاخباري - كشفت دراسة جديدة في ألمانيا عن شيء واحد يجب فعله قبل اعتماد نظام غذائي جديد، للمساعدة في عملية إنقاص الوزن بشكل أسرع.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن الصيام مدة 5 أيام على الأقل قبل بدء حمية غذائية جديدة يساعد على تغيير الجهاز المناعي وميكروبيوم الأمعاء، ما يعزز من إمكانية فقدان الوزن ويخفض ضغط الدم.

ونقلت الصحيفة عن صاحب الدراسة الدكتور أندراس مايفيلد، قوله إن "اعتماد نظام غذائي صحي بعد فترة صيام يعزز من التأثيرات الإيجابية على الصحة العامة".



وذكرت الصحيفة أن 71 شخصا شاركوا في الدراسة كانوا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، التي تشمل داء السكري والبدانة وارتفاع ضغط الدم، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، بحيث تصوم المجموعة الأولى 5 أيام قبل اعتماد نظام غذائي صحي، بينما تعتمد الأخرى النظام الغذائي نفسه دون صيام.



وبالفعل وجد الباحثون أن الأشخاص الذين اعتمدوا الصيام قبل بدء النظام الغذائي الصحي الذي كانت مدته 3 أشهر على الأقل، شهدوا المزيد من فقدان الوزن وانخفاض مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم، مقارنة بالذين اعتمدوا النظام الغذائي مباشرة.



واكتشف الباحثون أن مجموعة الصيام كانت أكثر استجابة للتأثيرات الإيجابية للنظام الغذائي الصحي، وتمكن 43 % من المشاركين فيها من خفض اعتمادهم على الأدوية لتنظيم ضغط الدم، مقارنة بـ 17% فقط من المجموعة الثانية.



كما لاحظ الباحثون أيضا تحسنا واضحا في الوزن ومؤشر كتلة الجسم لدى مجموعة الصيام.

سبوتنيك

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