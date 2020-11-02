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الإثنين، 02-11-2020 02:04 م

لإنقاص الوزن.. 5 أطعمة تناولها قبل النوم

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الوكيل الإخباري _ يعد العشاء من الوجبات الأساسية لدى الكثير من الاشخاص وقد اكد الاطباء وقت معين لتناول العشاء، وهي قبل الساعة السابعة مساءً، وذلك لهضم الطعام بشكل جيد وفي نفس الوقت لكي لا يؤدي إلى تراكم الدهون غير الصحية، المتسببة في الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها السمنة.

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وهناك مجموعة من الأطعمة الصحية، التي ينصح بتناولها قبل النوم، دون أن تقلق من زيادة :

 


1- الزبادي
2- الكرز 
3- زيدة الفول السوداني
4- الجبن القريش
5- الموز


المصدر : الكونسلتو

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