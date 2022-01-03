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الإثنين، 03-01-2022 04:00 م

لا تأكل 4 أجزاء من الدجاج .. تسبب أمراضا خطيرة

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الوكيل الإخباري - يعد لحم الدجاج الغذاء الأكثر شعبية، على مستوى العالم، فهو وجبة غنية بالبروتين، يفضلها الكثيرون عن اللحوم الحمراء، خاصة أنها لا تحتوى على أى أضرار، ولكن لكل قاعدة استثناءحيث ثبت علمياً أن هناك 4 أجزاء في الدجاج تحتوي على مواد ضارة تسبب بعض الأمراض، منها السرطان . 

الجلد
ويحتوي الجلد على نسبة عالية من الدهون، ذات السعرات الحرارية العالية، بالإضافة إلى البكتريا والطفيلات التي لا تموت، حتى بدرجة حرارة عالية، مما قد يؤدي للإصابة بسرطان المعدة والدم، وأيضًا الإصابة بأمراض السمنة و القلب، نظرًا لأن الجلد يزيد نسبة الكوليسترول في الدم، ويزيد أيضًا من فرص الإصابة بالجلطات .

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الرئة
البكتريا الموجودة في رئة الدجاج، لا يمكن التخلص منها مع تعريضها لدرجة حرارة عالية أثناء الطهي، وبحسب بعض الدراسات، فإن رئة الدجاج تسبب الكثير من المشاكل الصحية لجسم الإنسان. 

 

الرأس
الدجاج الذي يتم تربيته خارج البيت، ينصح بعدم أكل رأسه، وذلك لاحتوائها على سموم مسببة للأورام السرطانية، فالكثير من مربي الدجاج يقومون بحقنه في رأسه بهرمون «الستيرويد»، بهدف زيادة وزن الدجاج بشكل غير طبيعي، وكلما زاد وزنها ارتفع سعرها، ويعتبر هذا الهرمون السبب في الإصابة بأمراض مثل السرطان والقرح، واضطرابات الهرمونات عند النساء، وقد يصل إلى الإصابة بالعقم. 

 

المؤخرة
مثل باقي الأجزاء السابقة، تحتوي مؤخرة الدجاج على بعض الطفيلات والبكتيريا، وهي بطبيعة الحال مصدرا وسببا أساسى فى الإصابة بكثير من أمراض المعدة والجهاز الهضمى، لذلك ينصح دائما بالابتعاد عن تلك المناطق الأربع، تجنبا للإصابة بأي الأمراض المذكورة.

 

 

البيان 

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