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الثلاثاء، 13-10-2020 10:53 ص

لا تتجنبها.. أعراض غير شائعة لنقص الحديد الحاد في الجسم

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الوكيل الاخباري - يعتبر الحديد من العناصر الضرورية التي لا بد من تزويد الجسم بها عن طريق الغذاء أو من خلال تناول بعض المكملات الغذائية التي تحتوي عليه.

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وعادة ما يتم كشف حدوث نقص فيه من خلال القيام بالفحوصات الطبية اللازمة.
كذلك من الممكن التعرف على هذه المشكلة عن طريق بعض الأعراض ومنها ما لا ينتبه إليه الكثير من الأشخاص.


- الحزن دون سبب واضح:
من الممكن أن يتم الشعور في هذه الحالة بفقدان فرح الحياة من دون سبب واضح. وهذا يمكن أن يشير إلى المعاناة من نقص حاد في الحديد.


- ضعف الذاكرة:
يؤثر نقص الحديد على القدرات المعرفية ولهذا يمكن أن تتم المعاناة في هذه الحالة من عدم القدرة على التركيز أثناء العمل أو خلال الحوارات. كما يمكن أن يسبب هذا عدم أداء المهمات اليومية الاعتيادية بالشكل الصحيح فضلاً عن نسيان المواعيد.


- الشعور بالبرد:
من الممكن أن يحدث هذا حتى في أيام الحر وخصوصاً على مستوى القدمين واليدين ويمكن ان يشكل أحد الأعراض الشائعة لحدوث نقص في مادة الحديد في الجسم. ومن هذه الأعراض أيضاً جفاف البشرة وتشققها وعدم شفاء الجروح في مدة قصيرة.

 

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